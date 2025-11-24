Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο - Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο - Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες, δείτε βίντεο

Μία 20χρονη βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση - Ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο του ατυχήματος, αλλά συνελήφθη από την Αστυνομία

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή Adachi του Τόκιο της Ιαπωνίας τη Δευτέρα (24/11), με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον δέκα ακόμη να έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής τηλεόρασης NHK, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:30 (τοπική ώρα), ένας πεζός ηλικίας 80 ετών σκοτώθηκε, ενώ μια 20χρονη βρέθηκε αναίσθητη και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του ατυχήματος και ερευνά το περιστατικό ως τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος που εμπλέκει κλεμμένο όχημα.

