Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο - Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Τόκιο - Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες, δείτε βίντεο
Μία 20χρονη βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση - Ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο του ατυχήματος, αλλά συνελήφθη από την Αστυνομία
Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή Adachi του Τόκιο της Ιαπωνίας τη Δευτέρα (24/11), με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τουλάχιστον δέκα ακόμη να έχουν τραυματιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής τηλεόρασης NHK, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:30 (τοπική ώρα), ένας πεζός ηλικίας 80 ετών σκοτώθηκε, ενώ μια 20χρονη βρέθηκε αναίσθητη και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.
A car plowed into a sidewalk in Tokyo’s Adachi Ward, injuring over 10 people, including two seriously.— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 24, 2025
The driver fled the scene, and police have launched a manhunt. pic.twitter.com/MtAfJOIwp4
Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του ατυχήματος και ερευνά το περιστατικό ως τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος που εμπλέκει κλεμμένο όχημα.
SCENE: Car #crashes into pedestrians in #Tokyo injuring 11 🚗👥 pic.twitter.com/P9Kz7JUV3u— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) November 24, 2025
