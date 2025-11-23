Γερουσιαστές κατά Ρούμπιο για το ειρηνευτικό σχέδιο - «Κατάλογος ρωσικών επιθυμιών» λένε, είναι αμερικανικό επιμένει ο υπουργός

Κλείσιμο

Η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε αργά το Σάββατο ότι το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συντάχτηκε από τις ΗΠΑ και δεν αντανακλά απλά και μόνο αξιώσεις της Ρωσίας, όπως κατήγγειλαν Αμερικανοί γερουσιαστές, οι οποίοι είπαν ότι αυτό τους έγινε γνωστό από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.«Αυτό είναι», έγραψε στο X ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, αντιδρώντας σε δηλώσεις δυο μελών της Γερουσίας.Οι γερουσιαστές σημείωσαν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τους είπε ότι το έγγραφο δεν εκφράζει την επίσημη θέση των ΗΠΑ, είναι απλώς αφετηρία για συνομιλίες, που περιέχει «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών», κατά τη δήλωση του Άγκους Κινγκ, ανεξάρτητου γερουσιαστή από το Μέιν.Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νότιας Καρολίνας Μάικ Ράουντς είχε δηλώσει ότι ο Ρούμπιο τον εξουσιοδότησε να πει ότι το σχέδιο «δεν είναι αμερικανική πρόταση», αλλά και ότι δεν θα διακοπεί η ροή πληροφοριών και όπλων από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία.Ο Ράουντς δήλωσε: «Ο Ρούμπιο μας τηλεφώνησε σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι μας κατέστησε πολύ σαφές ότι είμαστε οι παραλήπτες μιας πρότασης που παραδόθηκε σε έναν από τους εκπροσώπους μας. Δεν είναι δική μας πρόταση, δεν είναι δικό μας σχέδιο ειρήνης. Είναι μια πρόταση που λάβαμε. Και ως μεσάζοντες, κάναμε τις απαραίτητες διευθετήσεις για να την κοινοποιήσουμε. Δεν την δημοσιοποιήσαμε εμείς. Διέρρευσε. Δεν δημοσιοποιήθηκε από τα μέλη ή τους εκπροσώπους μας... Αυτή είναι μια ευκαιρία να την λάβουμε και να χρησιμοποιηθεί και να παραδοθεί στους Ουκρανούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, τώρα έχουμε την παρουσίαση της μιας πλευράς και την ευκαιρία για την άλλη πλευρά να απαντήσει.»Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αργά το Σάββατο (ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) ο Ρούμπιο με δική του ανάρτηση είπε ότι «η πρόταση για ειρήνευση έχει συνταχθεί από τις ΗΠΑ και προσφέρεται σαν ένα σαφές πλαίσιο για συνεχιζόμενες συνομιλίες».