Γερουσιαστές κατά Ρούμπιο για το ειρηνευτικό σχέδιο - «Κατάλογος ρωσικών επιθυμιών» λένε, είναι αμερικανικό επιμένει ο υπουργός
Αντιφατικές δηλώσεις από τον υπουργό Εξωτερικών και το υπουργείο, με τον επικεφαλής του να λέει τελικά ότι είναι ένα σαφές πλαίσιο για συνεχιζόμενες συνομιλίες
«Αυτό είναι κατάφωρα ψευδές», έγραψε στο X ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, αντιδρώντας σε δηλώσεις δυο μελών της Γερουσίας.
Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νότιας Καρολίνας Μάικ Ράουντς είχε δηλώσει ότι ο Ρούμπιο τον εξουσιοδότησε να πει ότι το σχέδιο «δεν είναι αμερικανική πρόταση», αλλά και ότι δεν θα διακοπεί η ροή πληροφοριών και όπλων από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αργά το Σάββατο (ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) ο Ρούμπιο με δική του ανάρτηση είπε ότι «η πρόταση για ειρήνευση έχει συνταχθεί από τις ΗΠΑ και προσφέρεται σαν ένα σαφές πλαίσιο για συνεχιζόμενες συνομιλίες».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ που, επίσης το Σάββατο, διευκρίνισε ότι η πρόταση των 28 σημείων που παρουσίασε δεν αποτελεί τελεσίγραφο και δεν είναι απόλυτο, όπως αρχικά είχε εκληφθεί.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο για το αν η πρότασή του είναι οριστική, ο Τραμπ ξεκαθάρισε: «Όχι». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο», επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση πρόοδο προς μια συμφωνία.
Τι περιλαμβάνει η συμφωνίαΗ συμφωνία που παρουσιάζεται στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι να γίνουν αποδεκτοί για το Κίεβο, όπως η παραχώρηση εδαφών που ήδη κατέχει η Ρωσία αλλά και επιπλέον περιοχών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Προβλέπει επίσης αμνηστία για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης.
Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή «μία από τις πιο δύσκολες της ιστορίας μας», τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα «να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν βασικό σύμμαχο».
Συνομιλίες στην ΕλβετίαΟ Ρούμπιο αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Γενεύη, μαζί με τον διπλωματικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για συνομιλίες με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, που δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για το σχέδιο των 28 σημείων.
Το έγγραφο επαναλαμβάνει βασικές αξιώσεις της Μόσχας, ιδίως την εκχώρηση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία, τη μείωση του μεγέθους του στρατού της και την οριστική εγκατάλειψη της προσπάθειας να ενταχθεί στο NATO. Προσφέρει επίσης δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση.
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδωσε προθεσμία ως την Πέμπτη 27η Νοεμβρίου, την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, στον Ζελένσκι για να απαντήσει στην πρόταση.
