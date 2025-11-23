Γερουσιαστές κατά Ρούμπιο για το ειρηνευτικό σχέδιο - «Κατάλογος ρωσικών επιθυμιών» λένε, είναι αμερικανικό επιμένει ο υπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ουκρανία ΗΠΑ

Γερουσιαστές κατά Ρούμπιο για το ειρηνευτικό σχέδιο - «Κατάλογος ρωσικών επιθυμιών» λένε, είναι αμερικανικό επιμένει ο υπουργός

Αντιφατικές δηλώσεις από τον υπουργό Εξωτερικών και το υπουργείο, με τον επικεφαλής του να λέει τελικά ότι είναι ένα σαφές πλαίσιο για συνεχιζόμενες συνομιλίες

Γερουσιαστές κατά Ρούμπιο για το ειρηνευτικό σχέδιο - «Κατάλογος ρωσικών επιθυμιών» λένε, είναι αμερικανικό επιμένει ο υπουργός
52 ΣΧΟΛΙΑ
Η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε αργά το Σάββατο ότι το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συντάχτηκε από τις ΗΠΑ και δεν αντανακλά απλά και μόνο αξιώσεις της Ρωσίας, όπως κατήγγειλαν Αμερικανοί γερουσιαστές, οι οποίοι είπαν ότι αυτό τους έγινε γνωστό από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Αυτό είναι κατάφωρα ψευδές», έγραψε στο X ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, αντιδρώντας σε δηλώσεις δυο μελών της Γερουσίας.

Οι γερουσιαστές σημείωσαν ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τους είπε ότι το έγγραφο δεν εκφράζει την επίσημη θέση των ΗΠΑ, είναι απλώς αφετηρία για συνομιλίες, που περιέχει «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών», κατά τη δήλωση του Άγκους Κινγκ, ανεξάρτητου γερουσιαστή από το Μέιν.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νότιας Καρολίνας Μάικ Ράουντς είχε δηλώσει ότι ο Ρούμπιο τον εξουσιοδότησε να πει ότι το σχέδιο «δεν είναι αμερικανική πρόταση», αλλά και ότι δεν θα διακοπεί η ροή πληροφοριών και όπλων από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Κλείσιμο
Ο Ράουντς δήλωσε: «Ο Ρούμπιο μας τηλεφώνησε σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι μας κατέστησε πολύ σαφές ότι είμαστε οι παραλήπτες μιας πρότασης που παραδόθηκε σε έναν από τους εκπροσώπους μας. Δεν είναι δική μας πρόταση, δεν είναι δικό μας σχέδιο ειρήνης. Είναι μια πρόταση που λάβαμε. Και ως μεσάζοντες, κάναμε τις απαραίτητες διευθετήσεις για να την κοινοποιήσουμε. Δεν την δημοσιοποιήσαμε εμείς. Διέρρευσε. Δεν δημοσιοποιήθηκε από τα μέλη ή τους εκπροσώπους μας... Αυτή είναι μια ευκαιρία να την λάβουμε και να χρησιμοποιηθεί και να παραδοθεί στους Ουκρανούς, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απαντήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, τώρα έχουμε την παρουσίαση της μιας πλευράς και την ευκαιρία για την άλλη πλευρά να απαντήσει.»


Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αργά το Σάββατο (ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) ο Ρούμπιο με δική του ανάρτηση είπε ότι «η πρόταση για ειρήνευση έχει συνταχθεί από τις ΗΠΑ και προσφέρεται σαν ένα σαφές πλαίσιο για συνεχιζόμενες συνομιλίες».

Προσθέτει ότι «βασίζεται σε πράγματα που εισέφερε η ρωσική πλευρά, αλλά και σε παλαιότερες και συνεχιζόμενες εισφορές από την Ουκρανία».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ που, επίσης το Σάββατο, διευκρίνισε ότι η πρόταση των 28 σημείων που παρουσίασε δεν αποτελεί τελεσίγραφο και δεν είναι απόλυτο, όπως αρχικά είχε εκληφθεί.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο για το αν η πρότασή του είναι οριστική, ο Τραμπ ξεκαθάρισε: «Όχι». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο», επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση πρόοδο προς μια συμφωνία.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία που παρουσιάζεται στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι να γίνουν αποδεκτοί για το Κίεβο, όπως η παραχώρηση εδαφών που ήδη κατέχει η Ρωσία αλλά και επιπλέον περιοχών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Προβλέπει επίσης αμνηστία για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή «μία από τις πιο δύσκολες της ιστορίας μας», τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα «να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν βασικό σύμμαχο».

Συνομιλίες στην Ελβετία

Ο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Γενεύη, μαζί με τον διπλωματικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για συνομιλίες με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, που δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για το σχέδιο των 28 σημείων.

Το έγγραφο επαναλαμβάνει βασικές αξιώσεις της Μόσχας, ιδίως την εκχώρηση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία, τη μείωση του μεγέθους του στρατού της και την οριστική εγκατάλειψη της προσπάθειας να ενταχθεί στο NATO. Προσφέρει επίσης δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδωσε προθεσμία ως την Πέμπτη 27η Νοεμβρίου, την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, στον Ζελένσκι για να απαντήσει στην πρόταση.



Ειδήσεις σήμερα:

«Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία» - Νέα δεδομένα από τον Τραμπ για το σχέδιο των 28 σημείων

Δεύτερος θάνατος στις ΗΠΑ φέτος από γρίπη των πτηνών

Οπλισμένοι λαθροθήρες κυνηγούσαν αγριογούρουνα ανάμεσα σε σπίτια στον Νέο Βουτζά - Αναστάτωση από τους πυροβολισμούς, δείτε βίντεο
52 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης