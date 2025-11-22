Bloomberg: Σχέδιο πανικού από τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία - Οι 4 αντιρρήσεις και η προσπάθεια να καθυστερήσουν το πλάνο Τραμπ

Η θέση της Ουκρανίας

Το ευρύτερο διακύβευμα

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο για το αν η πρότασή του είναι οριστική, ο Τραμπ ξεκαθάρισε: «». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο», επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση πρόοδο προς μια συμφωνία.Το αμερικανικό χρονοδιάγραμμα πάντως θεωρείται. Αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι, αν τοδεν αποδεχθεί το σχέδιο έως την Πέμπτη, οι ΗΠΑ θα διακόψουν τη στρατιωτική βοήθεια και την παροχή πληροφοριών.Το σχέδιο συντάχθηκε από τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Ρώσο σύμβουλο Κιρίλ Ντμίτριεφ, χωρίς εκτεταμένη εμπλοκή των αμερικανικών υπηρεσιών. Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έχει αναλάβει. Σε ενημέρωση προς Ευρωπαίους πρεσβευτές φέρεται να υποστήριξε ότι «η Ουκρανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση» και ότι τώρα είναι «η στιγμή για ειρήνη».Ο Πρόεδρος Ζελένσκι, σε διάγγελμά του την Παρασκευή, ανέφερε ότι «», περιγράφοντας το δίλημμα ως «απώλεια αξιοπρέπειας ή απώλεια βασικού εταίρου».Στο εσωτερικό, ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει μια υπόθεση διαφθοράς που αγγίζει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ανάμεσά τους και τον επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης,— ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει στη συνάντηση της Γενεύης.Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης, εκ μέρους των ΗΠΑ, ο, οκαι οΟι επόμενες ημέρες θεωρούνται κομβικές όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τους ηγέτες του, τηςκαι της, οι οποίοι επιδιώκουν να βρουν ισορροπία ανάμεσα στις δικές τους ανησυχίες και στην ανάγκη να παραμείνουν σε συντονισμό με την Ουάσινγκτον. Η επιτυχία ή η αποτυχία τωνθα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο ο πρόεδρος Τραμπ θα προχωρήσει στην επιλογή διακοπής της στήριξης προς την Ουκρανία — μια προοπτική που περιγράφεται ως πιθανή από διπλωματικές πηγές.Σε αυτό το πλαίσιο, ηαποτελεί ένα πρώτο βήμα καθυστέρησης, ενώ η επόμενη συνάντηση στη Γενεύη θα δείξει αν υπάρχει περιθώριο τροποποίησης του σχεδίου ή αν η πίεση της Ουάσινγκτον θα παραμείνει αμετάβλητη.