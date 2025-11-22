Τουλάχιστον 21 οι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα - «Πλήττουμε τρομοκράτες της Χαμάς»
Τουλάχιστον 21 οι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα - «Πλήττουμε τρομοκράτες της Χαμάς»
Νέος απολογισμός την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες περί παραβίασης της εύθραυστης εκεχειρίας
Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε νέο απολογισμό 21 νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας.
Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε ότι «ξεκίνησε να πλήττει τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας» απαντώντας σε αυτό που περιέγραψε ως επίθεση «ένοπλου τρομοκράτη» κατά ισραηλινών στρατιωτών, τον οποίο και σκότωσε.
Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε πέντε «υψηλόβαθμα στελέχη» της Χαμάς στις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού, που έγιναν ως απάντηση στην «παραβίαση της εκεχειρίας από την παλαιστινιακή οργάνωση», σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά.
«Σήμερα, η Χαμάς παραβίασε εκ νέου την εκεχειρία στέλνοντας έναν τρομοκράτη στη ζώνη που ελέγχεται από το Ισραήλ» στη Γάζα «για να επιτεθεί κατά στρατιωτών (…) Σε απάντηση, το Ισραήλ εξόντωσε πέντε υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», υποστήριζεται στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, που καλεί «τους μεσολαβητές να επιμείνουν ώστε η Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός».
Israel has fully honored the ceasefire, Hamas has not.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 22, 2025
Throughout the ceasefire, dozens of Hamas terrorists have crossed the Israeli lines to attack our troops, while they execute Palestinian civilians in Gaza.
