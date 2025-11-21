Μερτς και Τραμπ συνομίλησαν και συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία

I just discussed the plan for peace for Ukraine with @POTUS in a good and confidential phone call. We have agreed on the next steps at the advisors’ level. I will now brief the European partners. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 21, 2025

Ο Γερμανός καγκελάριοςκαι ο Αμερικανός πρόεδρος"συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα" κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που αφορούσε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο καγκελάριος."Μόλις συζήτησα το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής και εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας", δήλωσε ο Μερτς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι "συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα". "Θα ενημερώσω τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους μας" προκειμένου να συντονιστούν τα περαιτέρω βήματα, πρόσθεσε.Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για ένα τέταρτο της ώρας για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.Η συζήτηση για το σχέδιο αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στο οποίο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των πιο ισχυρών χωρών της Ευρώπης αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά το μποϊκοτάζ της συνόδου από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν αργά χθες, Πέμπτη ότι "δεν θα συμμετάσχουν στις επίσημες συζητήσεις" της G20 στη Νότια Αφρική.