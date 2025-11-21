Μερτς και Τραμπ συνομίλησαν και συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία
Μερτς και Τραμπ συνομίλησαν και συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία
«Θα ενημερώσω τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους μας» προκειμένου να συντονιστούν τα περαιτέρω βήματα ανακοίνωσε ο Γερμανός Καγκελάριος
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ "συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα" κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που αφορούσε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο καγκελάριος.
"Μόλις συζήτησα το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής και εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας", δήλωσε ο Μερτς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι "συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα". "Θα ενημερώσω τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους μας" προκειμένου να συντονιστούν τα περαιτέρω βήματα, πρόσθεσε.
Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για ένα τέταρτο της ώρας για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
"Μόλις συζήτησα το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής και εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας", δήλωσε ο Μερτς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι "συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα". "Θα ενημερώσω τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους μας" προκειμένου να συντονιστούν τα περαιτέρω βήματα, πρόσθεσε.
Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για ένα τέταρτο της ώρας για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.
Η συζήτηση για το σχέδιο αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στο οποίο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των πιο ισχυρών χωρών της Ευρώπης αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά το μποϊκοτάζ της συνόδου από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν αργά χθες, Πέμπτη ότι "δεν θα συμμετάσχουν στις επίσημες συζητήσεις" της G20 στη Νότια Αφρική.
I just discussed the plan for peace for Ukraine with @POTUS in a good and confidential phone call. We have agreed on the next steps at the advisors’ level. I will now brief the European partners.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 21, 2025
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα