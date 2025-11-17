Ήττα του Νομπόα στο δημοψήφισμα για τις ξένες βάσεις και το νέο Σύνταγμα στον Ισημερινό
Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα παραδέχθηκε χθες Κυριακή την ήττα που υπέστη στο δημοψήφισμα, καθώς οι πολίτες απέρριψαν την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων κατά το 60% και τον σχηματισμό συντακτικής συνέλευσης για να καταρτίσει νέο Σύνταγμα κατά το 61%, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.
«Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Διαβουλευθήκαμε με τους πολίτες του Ισημερινού και μίλησαν. Τηρήσαμε αυτό που υποσχεθήκαμε: να διαβουλευθούμε απευθείας μαζί τους. Σεβόμαστε τη βούληση του λαού του Ισημερινού», ανέφερε ο πρόεδρος Νομπόα μέσω X.
Σύμφωνα με την καταμέτρηση του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή) το 60% των εκλογέων εναντιώθηκε στην άρση της απαγόρευσης να εγκαθίστανται ξένες στρατιωτικές βάσεις στην επικράτεια του Ισημερινού και το 61% εναντίον του σχηματισμού συντακτικής συνέλευσης για την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου.
Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 17, 2025
Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país…
