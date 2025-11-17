Ήττα του Νομπόα στο δημοψήφισμα για τις ξένες βάσεις και το νέο Σύνταγμα στον Ισημερινό
Ήττα του Νομπόα στο δημοψήφισμα για τις ξένες βάσεις και το νέο Σύνταγμα στον Ισημερινό

«Σεβόμαστε τη βούληση του λαού», δήλωσε ο πρόεδρος του Ισημερινού

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα παραδέχθηκε χθες Κυριακή την ήττα που υπέστη στο δημοψήφισμα, καθώς οι πολίτες απέρριψαν την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων κατά το 60% και τον σχηματισμό συντακτικής συνέλευσης για να καταρτίσει νέο Σύνταγμα κατά το 61%, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Διαβουλευθήκαμε με τους πολίτες του Ισημερινού και μίλησαν. Τηρήσαμε αυτό που υποσχεθήκαμε: να διαβουλευθούμε απευθείας μαζί τους. Σεβόμαστε τη βούληση του λαού του Ισημερινού», ανέφερε ο πρόεδρος Νομπόα μέσω X.



Σύμφωνα με την καταμέτρηση του εθνικού εκλογικού συμβουλίου (CNE, η εφορευτική επιτροπή) το 60% των εκλογέων εναντιώθηκε στην άρση της απαγόρευσης να εγκαθίστανται ξένες στρατιωτικές βάσεις στην επικράτεια του Ισημερινού και το 61% εναντίον του σχηματισμού συντακτικής συνέλευσης για την κατάρτιση νέου θεμελιώδους νόμου.


