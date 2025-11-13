ΗΠΑ και Εμιράτα αναπτύσσουν το drone τεχνητής νοημοσύνης Omen - Θα επιχειρεί σε πολέμους και φυσικές καταστροφές

🚁 BREAKING | Anduril unveils Omen, a tail-sitting hybrid-electric VTOL drone in partnership with UAE’s EDGE Group.



Η αμερικανική εταιρεία υψηλής τεχνολογίαςκαι ο κρατικός αμυντικός όμιλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτωνανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινοπραξίας για τον σχεδιασμό και την παραγωγή drones με τεχνητή νοημοσύνη στα ΗΑΕ. Το πρόγραμμα ξεκινά με την ανάπτυξη του drone, το οποίο θα κατασκευάζεται σε νέο ερευνητικό κέντρο στο Άμπου Ντάμπι, έκτασηςΣύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ηκαι ηθα συνεργαστούν για τον σχεδιασμό και την παραγωγή του Omen, ενός ελαφρού, μεγάλης εμβέλειας και αυτόνομου drone που απογειώνεται και προσγειώνεται όπως ένα ελικόπτερο, ενώ πετά σαν αεροπλάνο, επιτρέποντας την επιχειρησιακή του χρήση μέσα σε εμπόλεμες ζώνες ή περιοχές φυσικών καταστροφών. Οι αρχές των ΗΑΕ ανέφεραν ότι θα προμηθευτούν τις πρώτεςενώ φωτογραφία προβολής δείχνει το drone να φέρει το έμβλημα τηςΟ ανώτερος αντιπρόεδρος της Anduril,δήλωσε σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη ότι «στόχος μας είναι να καταργησουμε τα υπάρχοντα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης, τα αεροσκάφη ειδικών αποστολών και τα μεγαλύτερα μέσα. Αυτό επιδιώκουμε». Στο κοινό ανακοινωθέν σημειώνεται ότι τοαποτελεί το «πρώτο από πολλά» προϊόντα που θα προκύψουν από τη συνεργασία, η οποία βασίζεται στις μακροχρόνιες αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ–ΗΑΕ.Η νέα αμυντική σύμπραξη έρχεται λίγους μήνες μετά την επίσκεψη του προέδρουστο Άμπου Ντάμπι, τον Μάιο, όπου ανακοινώθηκαν σχέδια για μια ενισχυμένη διμερή συνεργασία που θα περιλαμβάνει «κοινή ανάπτυξη δυνατοτήτων». Τα ΗΑΕ, τα οποία ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑείχε χαρακτηρίσειλόγω της στρατιωτικής τους δραστηριότητας, έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στο, τηκαι την. Παράλληλα, διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και φιλοξενούν την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στη βάση Αλ Ντάφρα.