Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
ΗΠΑ και Εμιράτα αναπτύσσουν το drone τεχνητής νοημοσύνης Omen - Θα επιχειρεί σε πολέμους και φυσικές καταστροφές
ΗΠΑ και Εμιράτα αναπτύσσουν το drone τεχνητής νοημοσύνης Omen - Θα επιχειρεί σε πολέμους και φυσικές καταστροφές
Το αυτόνομο ελαφρύ drone θα σηκώνεται σαν ελικόπτερο και θα πετά σαν αεροπλάνο - Η κατασκευή του θα γίνει στο Άμπου Ντάμπι
Η αμερικανική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Anduril και ο κρατικός αμυντικός όμιλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων EDGE Group ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινοπραξίας για τον σχεδιασμό και την παραγωγή drones με τεχνητή νοημοσύνη στα ΗΑΕ. Το πρόγραμμα ξεκινά με την ανάπτυξη του drone Omen, το οποίο θα κατασκευάζεται σε νέο ερευνητικό κέντρο στο Άμπου Ντάμπι, έκτασης 4.645 τετραγωνικών μέτρων.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Anduril και η EDGE Group θα συνεργαστούν για τον σχεδιασμό και την παραγωγή του Omen, ενός ελαφρού, μεγάλης εμβέλειας και αυτόνομου drone που απογειώνεται και προσγειώνεται όπως ένα ελικόπτερο, ενώ πετά σαν αεροπλάνο, επιτρέποντας την επιχειρησιακή του χρήση μέσα σε εμπόλεμες ζώνες ή περιοχές φυσικών καταστροφών. Οι αρχές των ΗΑΕ ανέφεραν ότι θα προμηθευτούν τις πρώτες 50 μονάδες, ενώ φωτογραφία προβολής δείχνει το drone να φέρει το έμβλημα της Πολεμικής Αεροπορίας των Εμιράτων.
Ο ανώτερος αντιπρόεδρος της Anduril, Σέιν Άρνοτ, δήλωσε σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη ότι «στόχος μας είναι να καταργησουμε τα υπάρχοντα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης, τα αεροσκάφη ειδικών αποστολών και τα μεγαλύτερα μέσα. Αυτό επιδιώκουμε». Στο κοινό ανακοινωθέν σημειώνεται ότι το Omen αποτελεί το «πρώτο από πολλά» προϊόντα που θα προκύψουν από τη συνεργασία, η οποία βασίζεται στις μακροχρόνιες αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ–ΗΑΕ.
Η νέα αμυντική σύμπραξη έρχεται λίγους μήνες μετά την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Άμπου Ντάμπι, τον Μάιο, όπου ανακοινώθηκαν σχέδια για μια ενισχυμένη διμερή συνεργασία που θα περιλαμβάνει «κοινή ανάπτυξη δυνατοτήτων». Τα ΗΑΕ, τα οποία ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Τζέιμς Μάτις είχε χαρακτηρίσει «Μικρή Σπάρτη» λόγω της στρατιωτικής τους δραστηριότητας, έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, τη Λιβύη και την Υεμένη. Παράλληλα, διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και φιλοξενούν την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στη βάση Αλ Ντάφρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Κούρσα ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης για τα νέα μαχητικά με πιλότους… ΑΙ - Τι είναι τα Collaborative Combat Aircraft και πώς αλλάζουν τον πόλεμο
Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Anduril και η EDGE Group θα συνεργαστούν για τον σχεδιασμό και την παραγωγή του Omen, ενός ελαφρού, μεγάλης εμβέλειας και αυτόνομου drone που απογειώνεται και προσγειώνεται όπως ένα ελικόπτερο, ενώ πετά σαν αεροπλάνο, επιτρέποντας την επιχειρησιακή του χρήση μέσα σε εμπόλεμες ζώνες ή περιοχές φυσικών καταστροφών. Οι αρχές των ΗΑΕ ανέφεραν ότι θα προμηθευτούν τις πρώτες 50 μονάδες, ενώ φωτογραφία προβολής δείχνει το drone να φέρει το έμβλημα της Πολεμικής Αεροπορίας των Εμιράτων.
🚁 BREAKING | Anduril unveils Omen, a tail-sitting hybrid-electric VTOL drone in partnership with UAE’s EDGE Group.— Defence Index (@Defence_Index) November 13, 2025
🔹 Group 3 size, but can carry 3-5x more payload than peers
🔹 Long endurance missions, “Indo-Pacific relevant ranges”
🔹 Modular & dual-use: military ops,… pic.twitter.com/aBaMNSDvlW
Ο ανώτερος αντιπρόεδρος της Anduril, Σέιν Άρνοτ, δήλωσε σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη ότι «στόχος μας είναι να καταργησουμε τα υπάρχοντα συστήματα θαλάσσιας επιτήρησης, τα αεροσκάφη ειδικών αποστολών και τα μεγαλύτερα μέσα. Αυτό επιδιώκουμε». Στο κοινό ανακοινωθέν σημειώνεται ότι το Omen αποτελεί το «πρώτο από πολλά» προϊόντα που θα προκύψουν από τη συνεργασία, η οποία βασίζεται στις μακροχρόνιες αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ–ΗΑΕ.
Η νέα αμυντική σύμπραξη έρχεται λίγους μήνες μετά την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Άμπου Ντάμπι, τον Μάιο, όπου ανακοινώθηκαν σχέδια για μια ενισχυμένη διμερή συνεργασία που θα περιλαμβάνει «κοινή ανάπτυξη δυνατοτήτων». Τα ΗΑΕ, τα οποία ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Τζέιμς Μάτις είχε χαρακτηρίσει «Μικρή Σπάρτη» λόγω της στρατιωτικής τους δραστηριότητας, έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, τη Λιβύη και την Υεμένη. Παράλληλα, διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και φιλοξενούν την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στη βάση Αλ Ντάφρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί σπάνε πόρτα και μπαίνουν σε σπίτι Ρομά - Εξαπατούσαν ηλικιωμένους ως «υπάλληλοι» του ΔΕΔΔΗΕ, πάνω από 7 εκατ. τα κέρδη
Κούρσα ΗΠΑ, Κίνας και Ευρώπης για τα νέα μαχητικά με πιλότους… ΑΙ - Τι είναι τα Collaborative Combat Aircraft και πώς αλλάζουν τον πόλεμο
Έχανε πολύ αίμα, κάποια στιγμή είπε «φεύγω» - Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα