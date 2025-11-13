Κοιμάται 2 ώρες τη νύχτα, συγκαλεί συσκέψεις στις 3 τα ξημερώματα - Επικρίσεις για την αύξηση υπερωριών που προωθεί στην Ιαπωνία η Τακαΐτσι

Η κυβέρνηση της Σανάε Τακαΐτσι πραγματοποιεί συζητήσεις για πιθανή αύξηση του αριθμού των υπερωριών στην Ιαπωνία, πολιτική κίνηση που παρουσιάζεται ως στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης