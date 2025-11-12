Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Δεν θα είμαι υποψήφια πρόεδρος αν δεν με δικαιώσει το Εφετείο, λέει η Μαρίν Λεπέν
Τα χρονικά περιθώρια για να αμφισβητήσει την απόφαση είναι πολύ περιορισμένα και δεν επαρκούν για μια σωστή προεκλογική εκστρατεία, δήλωσε η ηγέτιδα της γαλλικής Ακροδεξιάς
Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας το 2027, εάν το εφετείο επικυρώσει την αρχική απόφαση που της απαγορεύει να πολιτεύεται.
Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, που ήταν τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία, θα βρεθεί ξανά ενώπιον του δικαστηρίου στις 13 Ιανουαρίου, μετά την έφεση που άσκησε κατά της καταδικαστικής απόφασης.
Έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την οποία έχει επανειλημμένα αρνηθεί. Το δικαστήριο επέβαλε -με άμεση ισχύ- στη Λεπέν πενταετή αποκλεισμό από υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, τον οποίο θα μπορούσε να ανατρέψει το εφετείο.
Εάν η Λεπέν κριθεί ξανά ένοχη και της επιβληθεί ποινή που θα της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, δήλωσε ότι θα παραδώσει τα ηνία στον 30χρονο Ζορντάν Μπαρντελά.
«Δεδομένου ότι το εφετείο πιθανότατα θα εκδώσει την απόφασή του τον Σεπτέμβριο [ενν. του 2026], δεν θα αφήσω την υπόθεση να τραβήξει σε μάκρος», δήλωσε στο RTL. Οι προεδρικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
Πάντως, όπως σημειώνει το Politico, η ακριβής ημερομηνία της απόφασης δεν θα είναι γνωστή μέχρι το τέλος της δίκης, δίνοντας στη Λεπέν κάποιο περιθώριο ελιγμών για να ανακαλέσει τη δήλωσή της.
Η Λεπέν θα έχει ακόμα την επιλογή να προσφύγει και σε ανώτερη αρχή αν το εφετείο δεν εκδώσει ευνοϊκή απόφαση, αλλά φαίνεται να απορρίπτει αυτή την ιδέα. «Αν μου απαγορευτεί να υποβάλω υποψηφιότητα, αλλά το [ανώτατο δικαστήριο] αποφανθεί υπέρ μου τρεις ή τέσσερις μήνες αργότερα, θα είναι πολύ αργά για μια σωστή προεκλογική εκστρατεία», δήλωσε η Λεπέν.
Δημοσκόπηση της Elabe που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα έδειξε πάντως ότι η Λεπέν αλλά και ο Μπαρντελά έχουν διψήφιο προβάδισμα έναντι των αντιπάλων τους για τον πρώτο γύρο.
