Ο Στάρμερ τοποθετήθηκε για το BBC: Όταν κάνουν λάθη, πρέπει να βάλουν σε τάξη τα του οίκου τους
Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέφυγε να υιοθετήσει ρητορική σύγκρουσης με τον Τραμπ, μιλώντας στη Βουλή για το θέμα που έχει προκύψει με το BBC
Το BBC πρέπει να «βάλει τάξη στα του οίκου του» προειδοποίησε ο Κιρ Στάρμερ, μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει τον οργανισμό για 1 δισεκατομμύριο δολάρια λόγω παραπλανητικής επεξεργασίας σε ομιλία του.
Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι, ενώ υποστηρίζει ένα «ισχυρό και ανεξάρτητο BBC», πιστεύει επίσης ότι πρέπει «να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα λογοδοσίας και να διορθώνει γρήγορα τα λάθη».
«Όταν γίνονται λάθη, πρέπει να βάλουν τάξη στο σπίτι τους», είπε, όταν του ζητήθηκε να παροτρύνει τον Τραμπ να εγκαταλείψει την απειλή του για νομικές κινήσεις κατά του δικτύου.
Οι δικηγόροι του Τραμπ απείλησαν τη βρετανική ραδιοτηλεοπτική εταιρεία με αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων τη Δευτέρα, σύμφωνα με επιστολή που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, κι ενώ το BBC είχε ζητήσει συγγνώμη για την λανθασμένη εντύπωση που έδωσε.
Αργότερα, σε συνέντευξη στο Fox News, η οποία ηχογραφήθηκε τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν σκοπεύει να μηνύσει το BBC. «Υποθέτω ότι πρέπει, γιατί όχι;», είπε ο πρόεδρος στα πρώτα δημόσια σχόλιά του σχετικά με την πιθανότητα νομικής δράσης. «Νομίζω ότι έχω την υποχρέωση να το κάνω, γιατί δεν μπορείς να επιτρέψεις στους ανθρώπους να το κάνουν αυτό», είπε ο Τραμπ, χωρίς να επιβεβαιώσει αν έχει ξεκινήσει επίσημα τη διαδικασία για την υποβολή αγωγής για δυσφήμιση.
Η κυβέρνηση των Εργατικών του Στάρμερ έχει υιοθετήσει μια ισορροπημένη στάση, υποστηρίζοντας την ανεξαρτησία του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού χωρίς να φαίνεται να παίρνει το μέρος του Τραμπ.
