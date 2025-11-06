Έκτακτα μέτρα στο Βέλγιο μετά τις πολλαπλές εισβολές drones στον εναέριο χώρο του
Σχέδιο προϋπολογισμού €50 εκατ. θα εκπονήσει ο υπουργός Αμυνας για την συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπισή τους - Μίλησε για συντονισμένη επιχείρηση από «επαγγελματίες» με στόχο την αποστεθεροποίηση
Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Βελγίου αποφάσισε σήμερα Πέμπτη να λάβει μια σειρά από έκτακτα μέτρα, μετά τις πολλαπλές εισβολές drones στον βελγικό εναέριο χώρο, πάνω από στρατιωτικές βάσεις αλλά και κοντά στα αεροδρόμια Βρυξελλών και Λιέγης που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τρίτης έως την Τετάρτη.
Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, συγκάλεσε το έκτακτο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, καθώς ο αυξανόμενος αριθμός αυτών των ύποπτων υπερπτήσεων, των οποίων η προέλευση παραμένει άγνωστη, προκαλεί ανησυχία στις αρχές.
Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός 'Αμυνας, Τέο Φράνκεν, μετά τη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να καταστεί πλήρως λειτουργικό ως τη 1η Ιανουαρίου το Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου (NASC) στην αεροπορική βάση Beauvechain, ενώ θα απαγορευτεί η πτήση μη εξουσιοδοτημένων επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από ευαίσθητες περιοχές.
Ο Τ. Φράνκεν ανέφερε, επίσης, ότι θα υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε μια συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από "επαγγελματίες" για να σπείρουν «πανικό» και να «αποσταθεροποιήσουν» το Βέλγιο.
Σημειώνεται ότι η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών σταμάτησε δύο φορές την Τρίτη το βράδυ για λόγους ασφαλείας, μετά τον εντοπισμό τριών drones στην περιοχή, και ακυρώθηκαν 40 πτήσεις.
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga, οι βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας πιστεύουν ότι ένας κρατικός παράγοντας, πιθανότατα η Ρωσία, βρίσκεται πίσω από τα πρόσφατα περιστατικά με τα drones τα οποία επιχειρούν στο απόλυτο σκοτάδι και πετούν πάνω από ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες όπως το Kleine-Brogel που φυλάσσει αμερικανικά πυρηνικά όπλα. Στις αρχές Οκτωβρίου, άγνωστα drones είχαν πετάξει πάνω από το στρατιωτικό στρατόπεδο Elsenborn, όχι μακριά από τα γερμανικά σύνορα.
Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο βελγικό εναέριο χώρο. «Δεν έχουμε ούτε κίνητρο ούτε συμφέρον για τέτοιες δραστηριότητες» δήλωσε εκπρόσωπός της στη φλαμανδική δημόσια τηλεόραση VRT.
Με κόκκινο περίγραμμα η περιοχή όπου εθεάθησαν τα drones
De drone-crisis legt pijnlijk de onderfinanciering van de veiligheid in ons land bloot. Investeer eindelijk slim in defensie, pak de pijnpunten efficiënt aan en bescherm onze mensen!— Vlaams Belang (@vlbelang) November 6, 2025
Federaal parlementslid @HuybrechtsBritt #DeKamer pic.twitter.com/Gn44qz5FR7
