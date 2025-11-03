Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Drones πέταξαν κοντά σε στρατιωτική βάση στο Βέλγιο - Για πιθανή κατασκοπεία μιλά ο υπουργός Άμυνας
Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Tέο Φράνκεν, δήλωσε ότι τα drones προσπαθούν να συλλέξουν στρατηγικές πληροφορίες για τα F-16 και τα πυρομαχικά
Ειδικότερα, όπως δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση RTBF, τα drones εντοπίστηκαν τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου και της Κυριακής στη βάση Kleine Brogel, στη βορειοανατολική επαρχία του Λίμπουργκ. Εκεί φιλοξενούνται αμερικανικά όπλα, όπως αεροσκάφη F-16 και αναμένεται να τοποθετηθούν και F-35.
«Έρχονται για κατασκοπία, για να δουν που βρίσκονται τα F-16, που είναι τα πυρομαχικά και άλλες στρατηγικές πληροφορίες», είπε ο Φράνκεν στο βελγικό μέσο ενημέρωσης RTBF.
Unknown drones have been spotted in Belgium conducting surveillance on F-16s and ammunition stockpiles, according to Belgian Defense Minister Theo Francken Russia is likely behind the airspace violations. pic.twitter.com/sc0sQuWnkV— Netram Defence Review (@NetramDefence) November 3, 2025
Ο Φρανκεν εξήγησε ότι οι πτήσεις των drones έγιναν σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση περιλάμβανε «μικρά drones που δοκίμαζαν τις ραδιοσυχνότητες των υπηρεσιών ασφαλείας», ενώ στη δεύτερη φάση «μεγαλύτερα drones προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και τo προσωπικό».
Ο Φράνκεν απέφυγε να αποδώσει τις τελευταίες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του Βελγίου στους Ρώσους, αλλά υπαινίχθηκε ότι δεν υπάρχουν άλλοι προφανείς ύποπτοι. «Οι Ρώσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι οι Ρώσοι τώρα; Δεν μπορώ να το πω, αλλά τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα και οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτό είναι επίσης πολύ ξεκάθαροι», δήλωσε στον RTBF.
Suspicious drones spotted above Belgian military bases over the weekend are meant to spy on fighter jets and ammunition, Belgian Defense Minister Theo Francken said today.https://t.co/CUHQamH3sr— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 2, 2025
Tο περιστατικό του Σαββατοκύριακου είναι το τελευταίο σε μια σειρά τέτοιων επεισοδίων που σημειώθηκαν πρόσφατα στο Βέλγιο και αλλού στην Ευρώπη.
Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά drones αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν πάνω από την Πολωνία. Ένα ακόμη ρωσικό drone εντοπίστηκε πάνω από τη Ρουμανία, ενώ drones άγνωστης προέλευσης, με έντονες υποψίες για ρωσική προέλευση, διέκοψαν την αεροπορική κυκλοφορία σε αεροδρόμια της Δανίας, της Νορβηγίας και της Γερμανίας.
«Ο πόλεμος είναι πραγματικά ένας πόλεμος drones, και το Υπουργείο Άμυνας πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό», πρόσθεσε ο Φράνκεν.
Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα ένα σχέδιο αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος κατά των drones. Όπως δήλωσε στο Ράδιο 1, το πακέτο αυτό θα χρηματοδοτήσει συστήματα ανίχνευσης, συσκευές παρεμβολών και όπλα κατά των drones για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.
Ο Βέλγος υπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο φάρσας, τονίζοντας ότι «ο παρεμβολέας ραδιοσυχνοτήτων μας δεν λειτούργησε, επειδή οι χειριστές των drones δοκίμασαν τη συχνότητά μας και την άλλαξαν. Χρησιμοποιούν δικές τους συχνότητες – κάτι που ένας ερασιτέχνης δεν θα μπορούσε να κάνει».
Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν καταρρίφθηκαν τα drones, ο Φρανκεν εξήγησε: «Όταν πετούν πάνω από τη βάση, μπορούμε να τα καταρρίψουμε. Όταν είναι κοντά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί — μπορεί να πέσουν σε σπίτια, αυτοκίνητα ή ανθρώπους. Είναι τελείως διαφορετική περίπτωση».
Iedereen met defensiekennis zag dit aankomen. Drones en onbemande wapensystemen zijn de sleutels van elke toekomstige oorlogsvoering. Kijk naar de oorlog in Oekraïne en je weet genoeg.— Theo Francken (@FranckenTheo) November 2, 2025
De vorige paarsgroene regering weigerde er in te investeren omdat dit ‘onethisch’ zou zijn.… pic.twitter.com/xUwRr6DvMV
Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και νομικά ζητήματα: «Το πλαίσιο δεν είναι απολύτως σαφές. Πρέπει να καθορίσουμε τα νομικά μας δικαιώματα».
Κλείνοντας, εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι το Βέλγιο «τρέχει πίσω από την απειλή»: «Έπρεπε να είχαμε αγοράσει αντιαεροπορικά συστήματα για drones πριν από πέντε ή δέκα χρόνια», τόνισε.
Το protothema στα Βορίζια: «Αστακός» το χωριό για την κηδεία του 39χρονου - Αστυνομία παντού, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ, έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο - Πότε επηρεάζεται η Αττική
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Νότη Σφακιανάκη με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr