Νετανιάχου: Η Χαμάς διατηρεί δυνάμεις σε δύο απομονωμένα σημεία στη Γάζα, θα τις εξαλείψουμε
Ενημερώνουμε τους Αμερικανούς φίλους μας, αλλά δεν ζητάμε την άδειά τους για να δράσουμε, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός - Προειδοποίησε ακόμα πως η Χεζμπολάχ επιχειρεί να επανεξοπλιστεί
Για δύο απομονωμένες εστίες της Χαμάς που εξακολουθούν να βρίσκονται στο ελεγχόμενο από το Ισραήλ έδαφος της Γάζας, μία στη Ράφα και μία στο Χαν Γιούνις, μίλησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην αρχή της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
«Θα εξαλειφθούν», είπε σχετικά και χαρακτήρισε «αξιολύπητες» τις «προσπάθειες της Χαμάς να εξαπατήσει εμάς, τις ΗΠΑ και τον κόσμο». «Δεν θα πετύχουν και θα επαναφέρουμε σταδιακά όλους τους ομήρους μας», συνέχισε. «Αυτή είναι η δέσμευσή μας».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε πως η προστασία των δυνάμεων των IDF στη Γάζα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. «Η οδηγία μου είναι σαφής. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα να βλάψουν τους στρατιώτες μας, θα χτυπήσουμε όσους επιτεθούν και τα δίκτυά τους — για την υπεράσπιση των στρατευμάτων μας».
«Ενημερώνουμε τους Αμερικανούς φίλους μας, αλλά δεν ζητάμε την άδειά τους», είπε σε άλλο σημείο, μετά από τις αυξανόμενες κριτικές ότι κάποιες καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον της Γάζας λαμβάνονται από τον Λευκό Οίκο. «Ακούω δηλώσεις που είναι απλά αναληθείς. Διατηρούμε την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και δεν θα την παραχωρήσουμε».
Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε, ακόμα, ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. «Είναι μια συμφωνία που μοιράζομαι με τον Πρόεδρο Τραμπ και ενεργούμε σύμφωνα με ένα σαφές πλαίσιο. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον έναν τρόπο, θα επιτευχθεί με έναν άλλο — και όλοι γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο άλλος τρόπος και ποιος θα τον εφαρμόσει».
Όσον αφορά τον Λίβανο, ο Νετανιάχου είπε ότι η Χεζμπολάχ επιδιώκει να επανεξοπλιστεί. «Αναμένουμε από την κυβέρνηση του Λιβάνου να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, δηλαδή να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Αλλά είναι σαφές ότι θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα, όπως ορίζεται στους όρους της εκεχειρίας. Δεν θα επιτρέψουμε στον Λίβανο να γίνει ένα νέο μέτωπο εναντίον μας και θα ενεργήσουμε όπως απαιτείται».
Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε επίσης ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να εξαλείψει» την απειλή των Χούθι από την Υεμένη.
