Γάζα: Για ανάκτηση τριών σορών ομήρων από τη Χαμάς, μιλούν αραβικά μέσα
Γάζα: Για ανάκτηση τριών σορών ομήρων από τη Χαμάς, μιλούν αραβικά μέσα
Οι σοροί εντοπίστηκαν στη Χαν Γιούνις - Πιθανό να επιστραφούν απόψε στο Ισραήλ
Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πιθανότητα η Χαμάς να επιστρέψει σορούς νεκρών ομήρων απόψε, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel.
Δεν είναι ακόμη απολύτως βέβαιο αν η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς η Χαμάς δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ότι προτίθεται να το κάνει.
Το σαουδικό κανάλι Al-Arabiya αναφέρει ότι η Χαμάς ανέκτησε τις σορούς τριών ομήρων στη Χαν Γιούνις, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της είδησης.
Επί του παρόντος, οι σοροί 11 νεκρών ομήρων παραμένουν στη Γάζα.
