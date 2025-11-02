Γάζα: Για ανάκτηση τριών σορών ομήρων από τη Χαμάς, μιλούν αραβικά μέσα
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Όμηροι Χαμάς

Γάζα: Για ανάκτηση τριών σορών ομήρων από τη Χαμάς, μιλούν αραβικά μέσα

Οι σοροί εντοπίστηκαν στη Χαν Γιούνις - Πιθανό να επιστραφούν απόψε στο Ισραήλ

Γάζα: Για ανάκτηση τριών σορών ομήρων από τη Χαμάς, μιλούν αραβικά μέσα
Το Ισραήλ προετοιμάζεται για την πιθανότητα η Χαμάς να επιστρέψει σορούς νεκρών ομήρων απόψε, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Times of Israel.

Δεν είναι ακόμη απολύτως βέβαιο αν η παράδοση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς η Χαμάς δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ότι προτίθεται να το κάνει.

Το σαουδικό κανάλι Al-Arabiya αναφέρει ότι η Χαμάς ανέκτησε τις σορούς τριών ομήρων στη Χαν Γιούνις, χωρίς να υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της είδησης.

Επί του παρόντος, οι σοροί 11 νεκρών ομήρων παραμένουν στη Γάζα.


