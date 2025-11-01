Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρία ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρία ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Eιδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν

Τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε πως σε διάστημα τριών ωρών είχαν αναχαιτιστεί και καταστραφεί 38 ουκρανικά drones σε δύο ρωσικές περιφέρειες στο νότιο τμήμα της χώρας και στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014.



