Ο Βανς αυτοτρολάρεται και φωτογραφίζεται με περούκα για το Χάλουϊν
Μια εικόνα τα λέει όλα στη -χωρίς λόγια- ανάρτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου
Στο πνεύμα του Χάλουϊν και των μεταμφιέσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος που ανέβασε μια φωτογραφία όπου παρωδεί την παρωδία.
Στη φωτογραφία ο Τζ. Ντ. Βανς ποζάρει με περούκα και ένα μάλλον τρομακτικό χαμόγελο.
Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου:
΅
Και αυτό είναι ένα από τα πολλά φωτομοντάζ της εικόνας του Βανς στο Διαδίκτυο, με τον αντιπρόεδρο με μακριά σγουρά μαλλιά, πολλά παραπάνω κιλά και ένα βλέμμα έκπληξης.
΅
October 31, 2025
