Ο Βανς αυτοτρολάρεται και φωτογραφίζεται με περούκα για το Χάλουϊν
ΚΟΣΜΟΣ
Τζ. Ντ. Βανς Χάλοουϊν

Ο Βανς αυτοτρολάρεται και φωτογραφίζεται με περούκα για το Χάλουϊν

Μια εικόνα τα λέει όλα στη -χωρίς λόγια- ανάρτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου

Ο Βανς αυτοτρολάρεται και φωτογραφίζεται με περούκα για το Χάλουϊν
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πνεύμα του Χάλουϊν και των μεταμφιέσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος που ανέβασε μια φωτογραφία όπου παρωδεί την παρωδία.

Στη φωτογραφία ο Τζ. Ντ. Βανς ποζάρει με περούκα και ένα μάλλον τρομακτικό χαμόγελο.

Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου:
΅
Και αυτό είναι ένα από τα πολλά φωτομοντάζ της εικόνας του Βανς στο Διαδίκτυο, με τον αντιπρόεδρο με μακριά σγουρά μαλλιά, πολλά παραπάνω κιλά και ένα βλέμμα έκπληξης.

Ο Βανς αυτοτρολάρεται και φωτογραφίζεται με περούκα για το Χάλουϊν




Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Έβαλε φωτιά και έκαψε την μάνα και τον θείο του σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο, ο ένας ήταν με σακούλα στο κεφάλι - Ο δράστης πήδηξε από το μπαλκόνι

Πώς έγινε η άγρια επίθεση του ροτβάιλερ στον 76χρονο στην Καλαμάτα – Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν ο σκύλος αρπάξει τον ιδιοκτήτη του

Φοροδιαφυγή κατ΄ εξακολούθηση για τον τηλεοπτικό σεφ που συνελήφθη - Είχε κρύψει εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης