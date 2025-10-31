Halloween: Ιστορία και προέλευση - Τι γιορτάζουμε σήμερα 31/10

Δημοφιλείς δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Χάλοουϊν περιλαμβάνουν το «κέρασμα ή φάρσα», τα πάρτυ μασκέ, το σκάλισμα κολοκυθών ή γογγυλιών σε jack-o'-lanterns (φαναράκια Τζακ), το άναμμα υπαιθρίων πυρών, φάρσες, επίσκεψη σε στοιχειωμένα αξιοθέατα, αφήγηση τρομακτικών ιστοριών και παρακολούθηση ταινιών τρόμου ή με θέμα το Χάλοουϊν.Για κάποιους ανθρώπους, το Χάλοουϊν έχει θρησκευτική σημασία. Μεταξύ άλλων, κάποιοι συμμετέχουν σε λειτουργίες και ανάβουν κεριά στα μνήματα των συγγενών τους,[19][20][21] αν και για άλλους, το Χάλοουϊν αποτελεί μια εορτή χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο.[22][23][24] Κάποιοι Χριστιανοί απέχουν από την κατανάλωση κρέατος εκείνη την ημέρα, καθώς αποτελεί την παραμονή της Ημέρας των Αγίων Πάντων.