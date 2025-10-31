Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Σόου Τραμπ για το Halloween στον Λευκό Οίκο: Το high 5 με τον «μίνι» σωσία του, το κοριτσάκι που του ζήτησε γλυκά και η κίνηση που επανέλαβε μετά από 6 χρόνια
Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκαν στο γκαζόν του ανατολικού κήπου υπό τους ήχους του Thriller του Μάικλ Τζάκσον - Τον τρόλαραν με κοστούμι από Mcdonalds -
Στον ρόλο του οικοδεσπότη το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ που μοίρασε γλυκά σε όλους τους μικρούς και τις μικρές που μεταμφιέστηκαν.
President Trump and first lady Melania Trump welcomed trick-or-treaters to the White House on Thursday, an annual Halloween tradition. https://t.co/dbM3gfkQ1e pic.twitter.com/FS8eUahcte— ABC News (@ABC) October 31, 2025
Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκαν στο γκαζόν του ανατολικού κήπου υπό τους ήχους του Thriller του Μάικλ Τζάκσον χωρίς κανείς τους να επιλέξει κάποια αμφίεση.
President Trump arrives at Halloween to the sound of "Thriller" pic.twitter.com/BD7nC43NsA— Bernd Debusmann Jr (@BernieDebusmann) October 30, 2025
«Είναι μια μεγάλη ουρά παιδιών, σχεδόν τόσο μεγάλη όσο και η αίθουσα χορού» σχολίασε ο Τραμπ για την προσέλευση των παιδιών, μολονότι, όπως σημειώνει το Associated Press, στον Λευκό Οίκο είχαν τοποθετηθεί ειδικοί τοίχοι για να κρύβουν τη θέα από το εργοτάξιο που έχει στηθεί στην ανατολική πτέρυγα.
O ίδιος έκανε high 5 με ένα αγόρι που επέλεξε να ντυθεί «Τραμπ» φορώντας ένα μπλε κοστούμι με καπέλο MAGA ενώ μαζί του ήταν ένα κορίτσι με λευκή καμπαρντίνα σαν αυτές που επιλέγει συχνά η Μελάνια Τραμπ.
🔥🤣PRESIDENT TRUMP HIGH 5’S The kid who came dressed up for Halloween as PRESIDENT TRUMP LOL pic.twitter.com/9BFlmkirjp— Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) October 30, 2025
Κάποια στιγμή, μάλιστα, ένα μικρό κορίτσι δεν δίστασε να χτυπήσει αρκετές φορές το χέρι του προέδρου των ΗΠΑ μέχρι ο Τραμπ να αντιληφθεί ότι δεν της είχε δώσει γλυκά.
EXCUSE ME: A young trick-or-treater politely got President Trump’s attention for candy at the White House Halloween event pic.twitter.com/GrQcYy5Fzz— Fox News (@FoxNews) October 30, 2025
Όπως σημειώνουν, τέλος, αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έβαλε ένα γλυκό σε ένα από τα παιδιά που ήταν ντυμένο λαμπατέρ επαναλαμβάνοντας μια κίνηση που είχε κάνει πριν από έξι χρόνια - τότε το είχε κάνει σε ένα παιδί μεταμφιεσμένο σε Minion.
🔥 BREAKING: President Trump DOES IT AGAIN! He just recreated the time he placed a candy bar on a kid's head for Halloween 6 years ago— Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 30, 2025
We are SO BACK! 🤣🤣 pic.twitter.com/nPoD1cKxI4
