Σόου Τραμπ για το Halloween στον Λευκό Οίκο: Το high 5 με τον «μίνι» σωσία του, το κοριτσάκι που του ζήτησε γλυκά και η κίνηση που επανέλαβε μετά από 6 χρόνια

Ντόναλντ Τραμπ Μελάνια Τραμπ Halloween Λευκός Οίκος

Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκαν στο γκαζόν του ανατολικού κήπου υπό τους ήχους του Thriller του Μάικλ Τζάκσον - Τον τρόλαραν  με κοστούμι από Mcdonalds -

Βασίλης Παπανικολάου
Εκατοντάδες παιδιά ντυμένα από σούπερ ήρωες και δεινόσαυροι έως κολοκύθες και «Ντόναλντ Τραμπ» υποδέχθηκε για άλλη μια χρονιά ο Λευκός Οίκος για το Halloween.

Στον ρόλο του οικοδεσπότη το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ που μοίρασε γλυκά σε όλους τους μικρούς και τις μικρές που μεταμφιέστηκαν.



Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκαν στο γκαζόν του ανατολικού κήπου υπό τους ήχους του Thriller του Μάικλ Τζάκσον χωρίς κανείς τους να επιλέξει κάποια αμφίεση.



«Είναι μια μεγάλη ουρά παιδιών, σχεδόν τόσο μεγάλη όσο και η αίθουσα χορού» σχολίασε ο Τραμπ για την προσέλευση των παιδιών, μολονότι, όπως σημειώνει το Associated Press, στον Λευκό Οίκο είχαν τοποθετηθεί ειδικοί τοίχοι για να κρύβουν τη θέα από το εργοτάξιο που έχει στηθεί στην ανατολική πτέρυγα.

O ίδιος έκανε high 5 με ένα αγόρι που επέλεξε να ντυθεί «Τραμπ» φορώντας ένα μπλε κοστούμι με καπέλο MAGA ενώ μαζί του ήταν ένα κορίτσι με λευκή καμπαρντίνα σαν αυτές που επιλέγει συχνά η Μελάνια Τραμπ.



Κάποια στιγμή, μάλιστα, ένα μικρό κορίτσι δεν δίστασε να χτυπήσει αρκετές φορές το χέρι του προέδρου των ΗΠΑ μέχρι ο Τραμπ να αντιληφθεί ότι δεν της είχε δώσει γλυκά.



Όπως σημειώνουν, τέλος, αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έβαλε ένα γλυκό σε ένα από τα παιδιά που ήταν ντυμένο λαμπατέρ επαναλαμβάνοντας μια κίνηση που είχε κάνει πριν από έξι χρόνια - τότε το είχε κάνει σε ένα παιδί μεταμφιεσμένο σε Minion.


Βασίλης Παπανικολάου
