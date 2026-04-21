Δείτε βίντεο: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 40 τραυματίες από φωτιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από της εκρήξεις που σημειώθηκαν, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί μιας και αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πληροφορίες από την τοπική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ του κρατιδίου Κεράλα, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για ινδουιστικό φεστιβάλ.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

Ειλικρινη συλλυπητήρια από τον πρωθυπουργό της χώρας

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη «θλίψη» του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή, πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους.

Τα πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φεστιβάλ και πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Πολλές βιοτεχνίες πυροτεχνημάτων λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας στοιχειώδεις κανονισμούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά φονικές εκρήξεις.

