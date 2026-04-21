Δείτε βίντεο: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 40 τραυματίες από φωτιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία

🇮🇳 | Al menos 14 muertos tras una explosión masiva en una unidad de fabricación y almacenamiento de fuegos artificiales en Mundathikode, India. El incidente ocurrió durante los preparativos para el festival Thrissur Pooram. Hay decenas de heridos y los equipos de rescate… pic.twitter.com/BsAz8TE8is — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 21, 2026

Ειλικρινη συλλυπητήρια από τον πρωθυπουργό της χώρας

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία , σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πληροφορίες από την τοπική αστυνομία.Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ του κρατιδίου Κεράλα, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για ινδουιστικό φεστιβάλ.Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη «θλίψη» του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.



Σημειώνεται ότι την Κυριακή, πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους.



Τα πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φεστιβάλ και πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Πολλές βιοτεχνίες πυροτεχνημάτων λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας στοιχειώδεις κανονισμούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά φονικές εκρήξεις.