Δείτε βίντεο: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 40 τραυματίες από φωτιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από της εκρήξεις που σημειώθηκαν, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί μιας και αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ του κρατιδίου Κεράλα, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για ινδουιστικό φεστιβάλ.
Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:
🇮🇳 | Al menos 14 muertos tras una explosión masiva en una unidad de fabricación y almacenamiento de fuegos artificiales en Mundathikode, India. El incidente ocurrió durante los preparativos para el festival Thrissur Pooram. Hay decenas de heridos y los equipos de rescate… pic.twitter.com/BsAz8TE8is— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 21, 2026
🇮🇳 | Al menos 13 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en una explosión en un sitio de almacenamiento de fuegos artificiales en Mundathikode, distrito de Thrissur, Kerala, India. pic.twitter.com/t2PdPCph5a— El Frente Global (@EFGDigital) April 21, 2026
Ειλικρινη συλλυπητήρια από τον πρωθυπουργό της χώρας
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη «θλίψη» του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.
Σημειώνεται ότι την Κυριακή, πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους.
Τα πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φεστιβάλ και πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Πολλές βιοτεχνίες πυροτεχνημάτων λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας στοιχειώδεις κανονισμούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά φονικές εκρήξεις.
