Βρετανία: Συνελήφθη ξανά ο Αιθίοπας που αφέθηκε ελεύθερος κατά λάθος αφού καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση
Είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση τον Σεπτέμβριο για σεξουαλική επίθεση σε μια 14χρονη κοπέλα και μια γυναίκα στο Έσεξ
Ο Αιθόπας Χαντούς Κεμπάτου που απελευθερώθηκε κατά λάθος από τη φυλακή του Τσέλμσφορντ στην Βρετανία την Παρασκευή, εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα μετά από ανθρωποκυνηγητό.
Η τοπική Αστυνομία αναφέρει ότι ο Κεμπάτου συνελήφθη στην περιοχή Φίνσμπουρι Παρκ του Λονδίνου γύρω στις 8:30 τοπική ώρα το πρωί.
«Πληροφορίες από το κοινό οδήγησαν τους αστυνομικούς στο Finsbury Park και μετά από έρευνα εντόπισαν τον Kebatu», δήλωσε ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Τζέιμς Κονγουεϊ. «Συνελήφθη από την αστυνομία, αλλά θα επιστραφεί στην επιμέλεια της Υπηρεσίας Φυλακών».
Ο Κεμπάτου είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση τον Σεπτέμβριο για σεξουαλική επίθεση σε μια 14χρονη κοπέλα και μια γυναίκα στο Έσεξ και εξέτιε την ποινή του στη φυλακή από τότε. Ωστόσο, αφέθηκε κατά λάθος από τη φυλακή HMP Chelmsford την Παρασκευή το πρωί, πυροδοτώντας μια τριήμερη αστυνομική επιχείρηση.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Κεμπάτου επιβιβάστηκε σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο από το σταθμό Τσέλμσφορντ και εθεάθη για τελευταία φορά στις κάμερες CCTV λίγο πριν τις 8 μ.μ. την Παρασκευή σε περιοχή του Χάκνεϊ.
Μετά την είδηση της τυχαίας αποφυλάκισή του, ένας αξιωματικός της φυλακής τέθηκε σε διαθεσιμότητα και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντάβιντ Λάμι δήλωσε ότι ήταν έξω φρενών.
Ο πρωθυπουργός Κρι Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «απολύτως απαράδεκτο».
BREAKING: Police have arrested wrongly released sex offender Hadush Kebatuhttps://t.co/G8gDzyqv3Q— Sky News (@SkyNews) October 26, 2025
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/eCr3OyrIYB
UPDATE: Officers have released CCTV of Hadush Kebatu in Dalston at around 6pm last night.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 25, 2025
He is now carrying his belongings in a distinctive bag with avocados on.
We believe he could still be in the area. Residents are urged to report any sightings to 999 immediately. pic.twitter.com/Xtebd65nzD
