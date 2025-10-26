Βρετανία: Συνελήφθη ξανά ο Αιθίοπας που αφέθηκε ελεύθερος κατά λάθος αφού καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση
Αποφυλάκιση Φυλακή Αιθιοπία Βρετανία

Βρετανία: Συνελήφθη ξανά ο Αιθίοπας που αφέθηκε ελεύθερος κατά λάθος αφού καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση

Είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση τον Σεπτέμβριο για σεξουαλική επίθεση σε μια 14χρονη κοπέλα και μια γυναίκα στο Έσεξ

Ο Αιθόπας Χαντούς Κεμπάτου που απελευθερώθηκε κατά λάθος από τη φυλακή του Τσέλμσφορντ στην Βρετανία την Παρασκευή, εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα μετά από ανθρωποκυνηγητό.
 
Η τοπική Αστυνομία αναφέρει ότι ο Κεμπάτου συνελήφθη στην περιοχή Φίνσμπουρι Παρκ του Λονδίνου γύρω στις 8:30 τοπική ώρα το πρωί.  


«Πληροφορίες από το κοινό οδήγησαν τους αστυνομικούς στο Finsbury Park και μετά από έρευνα εντόπισαν τον Kebatu», δήλωσε ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Τζέιμς Κονγουεϊ. «Συνελήφθη από την αστυνομία, αλλά θα επιστραφεί στην επιμέλεια της Υπηρεσίας Φυλακών».

Ο Κεμπάτου είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση τον Σεπτέμβριο για σεξουαλική επίθεση σε μια 14χρονη κοπέλα και μια γυναίκα στο Έσεξ και εξέτιε την ποινή του στη φυλακή από τότε. Ωστόσο, αφέθηκε κατά λάθος από τη φυλακή HMP Chelmsford την Παρασκευή το πρωί, πυροδοτώντας μια τριήμερη αστυνομική επιχείρηση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Κεμπάτου επιβιβάστηκε σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο από το σταθμό Τσέλμσφορντ και εθεάθη για τελευταία φορά στις κάμερες CCTV λίγο πριν τις 8 μ.μ. την Παρασκευή σε περιοχή του Χάκνεϊ.

Μετά την είδηση της τυχαίας αποφυλάκισή του, ένας αξιωματικός της φυλακής τέθηκε σε διαθεσιμότητα και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντάβιντ Λάμι δήλωσε ότι ήταν έξω φρενών.

Ο πρωθυπουργός Κρι Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό «απολύτως απαράδεκτο».



