Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η βασιλομήτωρ Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης - Η ζωή και η κληρονομιά της

Η βασιλομήτωρ Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης, η οποία υπηρέτησε ως βασίλισσα για περισσότερα από 60 χρόνια, άφησε την τελευταία της πνοή στις 24 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 93 ετών. Η Σιρίκιτ υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της χώρας, η οποία θρηνεί τη μεγάλη της απώλεια.
Από το 2012 και έπειτα, η Σιρίκιτ είχε αποσυρθεί από την ενεργό δημόσια ζωή λόγω προβλημάτων υγείας, ενώ τον τελευταίο καιρό η κατάσταση της είχε επιδεινωθεί σοβαρά.
Εντυπωσιακή πορεία και φιλανθρωπικό έργοΗ Σιρίκιτ, που γεννήθηκε το 1932 στην Μπανγκόκ, παντρεύτηκε τον βασιλιά Πουμιπόλ Αδουγιαντέτ το 1950 και αποτέλεσε για πολλά χρόνια την αδιαμφισβήτητη σύμβολο της χώρας.
Ο θάνατος και η εθνική θλίψη στην ΤαϊλάνδηΟ θάνατος της Σιρίκιτ έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον λαό της Ταϊλάνδης, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Anutin Charnvirakul, να ακυρώνει τις συμμετοχές του σε διεθνείς συναντήσεις ως ένδειξη σεβασμού.
Η κηδεία και η εθνική περίοδος πένθουςΗ κηδεία της Σιρίκιτ θα πραγματοποιηθεί με τις ύψιστες τιμές, ενώ η Ταϊλάνδη έχει κηρύξει ετήσια περίοδο εθνικού πένθους για να τιμήσει τη μνήμη της.
HM Queen Sirikit, The Queen Mother, passed away on October 24 at 9:21 p.m. from sepsis.— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 24, 2025
HM the King has proclaimed a one-year mourning period for members of the royal family and the royal household.#Thailand pic.twitter.com/uDQHCU0Oxa
Η εικόνα της Σιρίκιτ παραμένει σε δημόσιους χώρους και σπίτια σε όλη τη χώρα, και οι κάτοικοι καλούνται να την αποχαιρετήσουν με σεβασμό
The Government House has lowered their flags to half-mast this morning and ministers and civil servants are seen wearing black, following the passing of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.— Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) October 25, 2025
Meanwhile, Prime Minister Anutin Charnvirakul will lead a cabinet meeting at 10am… pic.twitter.com/f5RXdezNSD
