Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η βασιλομήτωρ Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης - Η ζωή και η κληρονομιά της
Η κηδεία της Σιρίκιτ θα πραγματοποιηθεί με τις ύψιστες τιμές, ενώ η Ταϊλάνδη έχει κηρύξει ετήσια περίοδο εθνικού πένθους για να τιμήσει τη μνήμη της

Η βασιλομήτωρ Σιρίκιτ της Ταϊλάνδης, η οποία υπηρέτησε ως βασίλισσα για περισσότερα από 60 χρόνια, άφησε την τελευταία της πνοή στις 24 Οκτωβρίου 2025, σε ηλικία 93 ετών. Η Σιρίκιτ υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της χώρας, η οποία θρηνεί τη μεγάλη της απώλεια.

Εντυπωσιακή πορεία και φιλανθρωπικό έργο

Η Σιρίκιτ, που γεννήθηκε το 1932 στην Μπανγκόκ, παντρεύτηκε τον βασιλιά Πουμιπόλ Αδουγιαντέτ το 1950 και αποτέλεσε για πολλά χρόνια την αδιαμφισβήτητη σύμβολο της χώρας.

Με τη δράση της σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, υπήρξε ηγέτιδα της χώρας σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της ταϊλανδέζικης κληρονομιάς.

Ιδρύοντας το Ίδρυμα SUPPORT, η Σιρίκιτ προσέφερε στήριξη στις αγροτικές κοινότητες και προώθησε την ταϊλανδέζικη τέχνη του μεταξιού.

Ο αείμνηστος βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Πουμιπόλ Αδουγιαντέτ, δεξιά, και η τότε βασίλισσα Σιρίκιτ παρακολουθούν την ετήσια στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό των 79ων γενεθλίων του βασιλιά στη Μπανγκόκ, στις 2 Δεκεμβρίου 2006


Ο θάνατος και η εθνική θλίψη στην Ταϊλάνδη

Ο θάνατος της Σιρίκιτ έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον λαό της Ταϊλάνδης, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Anutin Charnvirakul, να ακυρώνει τις συμμετοχές του σε διεθνείς συναντήσεις ως ένδειξη σεβασμού.

Από το 2012 και έπειτα, η Σιρίκιτ είχε αποσυρθεί από την ενεργό δημόσια ζωή λόγω προβλημάτων υγείας, ενώ τον τελευταίο καιρό η κατάσταση της είχε επιδεινωθεί σοβαρά.

Δύο Ταϊλανδοί πολίτες στη Μπανγκόκ κρατούν πορτραίτο της βασιλομήτορος Σιρίκιτ


Η κηδεία και η εθνική περίοδος πένθους

Η κηδεία της Σιρίκιτ θα πραγματοποιηθεί με τις ύψιστες τιμές, ενώ η Ταϊλάνδη έχει κηρύξει ετήσια περίοδο εθνικού πένθους για να τιμήσει τη μνήμη της.



Η εικόνα της Σιρίκιτ παραμένει σε δημόσιους χώρους και σπίτια σε όλη τη χώρα, και οι κάτοικοι καλούνται να την αποχαιρετήσουν με σεβασμό





