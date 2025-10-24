Πυρά της Τσέλσι Κλίντον κατά Τραμπ για την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο: Ισοπεδώνει την ιστορία του
Επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι η «έλλειψη σεβασμού για την ιστορία» χαρακτηρίζει τη δεύτερη θητεία του
Η Τσέλσι Κλίντον καταφέρθηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας τον για την «αδιαφορία του στην ιστορία» και την καταστροφή του ιστορικού χαρακτήρα του Λευκού Οίκου, με τις εκτεταμένες ανακαινίσεις του, περιλαμβανομένων των εργασιών για την ανέγερση νέας αίθουσας χορού.
Συγκεκριμένα, σε άρθρο της στην εφημερίδα USA Today, επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι η «έλλειψη σεβασμού για την ιστορία» χαρακτηρίζει τη δεύτερη θητεία του. Επιπλέον, υποστήριξε ότι οι αλλαγές που έγιναν στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ είναι πολύ πιο αμφιλεγόμενες σε σχέση με τις ανακαινίσεις άλλων προέδρων.
Η Κλίντον, που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο το 1993 σε ηλικία 13 ετών και έζησε εκεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του πατέρα της, παραδέχτηκε ότι το σπίτι δεν ανήκε ποτέ σε αυτήν. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η εξουσία του προέδρου να πραγματοποιεί ανακαινίσεις δεν ισοδυναμεί με τη διαχείριση του κτιρίου, η οποία απαιτεί διαφάνεια, διαβούλευση και λογοδοσία στην ιστορία.
Η αντίδραση της Κλίντον και η ανάρτησή της στο X έγιναν viral, με επικριτές να υπενθυμίζουν το σεξουαλικό σκάνδαλο Μόνικα Λεβίνσκι και άλλες αμήχανες στιγμές από την προεδρική θητεία της οικογένειάς της στον Λευκό Οίκο. Ορισμένοι σχολιαστές υπενθύμισαν τη συμπεριφορά του πατέρα της στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι «έκανε το Λευκό Οίκο να μοιάζει με σκηνή του Burning Man».
The erasure of the East Wing isn't just about marble or plaster — it's about President Trump again taking a wrecking ball to our heritage, while targeting our democracy, and the rule-of-law.— Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) October 23, 2025
My piece in @USATODAY: https://t.co/4nwSllGIGR
