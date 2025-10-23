Τέταρτη θητεία θα διεκδικήσει ο Λούλα στη Βραζιλία – Είναι 80, λέει ότι έχει την ενέργεια 30άρη

Αν εκλεγεί, θα είναι 85 ετών όταν ολοκληρώσει την τέταρτη θητεία του - Θα είναι ο μόνος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας που θα έχει περάσει 16 χρόνια στην εξουσία