Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Τέταρτη θητεία θα διεκδικήσει ο Λούλα στη Βραζιλία – Είναι 80, λέει ότι έχει την ενέργεια 30άρη
Τέταρτη θητεία θα διεκδικήσει ο Λούλα στη Βραζιλία – Είναι 80, λέει ότι έχει την ενέργεια 30άρη
Αν εκλεγεί, θα είναι 85 ετών όταν ολοκληρώσει την τέταρτη θητεία του - Θα είναι ο μόνος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας που θα έχει περάσει 16 χρόνια στην εξουσία
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και τέταρτη θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2026.
Ο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος επέστρεψε στην προεδρία το 2023 μετά τη νίκη του επί του ακροδεξιού προέδρου, Ζαΐρ Μπολσονάρου, επιβεβαίωσε την απόφασή του κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, τη Τζακάρτα.
«Είμαι σχεδόν 80 ετών, αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχω την ίδια ενέργεια που είχα όταν ήμουν 30. Και θα διεκδικήσω τέταρτη θητεία στη Βραζιλία», ανακοίνωσε ο Λούλα, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του τη Δευτέρα.
Ακόμα και καθώς πλησιάζει τα 80, ο Λούλα παραμένει μακράν η πιο επιδραστική προσωπικότητα της βραζιλιάνικης Αριστεράς, σημειώνει ο Guardian, μια θέση που ο πρώην ηγέτης του συνδικάτου απολαμβάνει τα τελευταία 40 χρόνια.
Αν εκλεγεί, θα είναι 85 ετών όταν ολοκληρώσει την τέταρτη θητεία του και θα έχει γίνει ο μόνος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας που θα έχει περάσει 16 χρόνια στην εξουσία.
Η καταστροφική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν για το 2024, που ο πρόεδρος εγκατέλειψε στα μισά μετά το debate με τον Ντόναλντ Τραμπ, δημιούργησε σε Βραζιλιάνους ερωτήματα για την επιλογή του ογδοντάρη Λούλα να διεκδικήσει μία ακόμη θητεία.
Ωστόσο, ο Φερνάντο Μοράις, βιογράφος και φίλος του Λούλα, επέμεινε ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος πηγαίνει στο γυμναστήριο, είναι σε άριστη φυσική και πνευματική κατάσταση. Και μάλιστα, δεν έχει καπνίσει ούτε ένα τσιγάρο από τότε που το έκοψε, όταν νίκησε τον καρκίνο του λάρυγγα πριν από σχεδόν 15 χρόνια.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε τηνΓεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος επέστρεψε στην προεδρία το 2023 μετά τη νίκη του επί του ακροδεξιού προέδρου, Ζαΐρ Μπολσονάρου, επιβεβαίωσε την απόφασή του κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, τη Τζακάρτα.
«Είμαι σχεδόν 80 ετών, αλλά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχω την ίδια ενέργεια που είχα όταν ήμουν 30. Και θα διεκδικήσω τέταρτη θητεία στη Βραζιλία», ανακοίνωσε ο Λούλα, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του τη Δευτέρα.
Ακόμα και καθώς πλησιάζει τα 80, ο Λούλα παραμένει μακράν η πιο επιδραστική προσωπικότητα της βραζιλιάνικης Αριστεράς, σημειώνει ο Guardian, μια θέση που ο πρώην ηγέτης του συνδικάτου απολαμβάνει τα τελευταία 40 χρόνια.
Αν εκλεγεί, θα είναι 85 ετών όταν ολοκληρώσει την τέταρτη θητεία του και θα έχει γίνει ο μόνος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας που θα έχει περάσει 16 χρόνια στην εξουσία.
Η καταστροφική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν για το 2024, που ο πρόεδρος εγκατέλειψε στα μισά μετά το debate με τον Ντόναλντ Τραμπ, δημιούργησε σε Βραζιλιάνους ερωτήματα για την επιλογή του ογδοντάρη Λούλα να διεκδικήσει μία ακόμη θητεία.
Ωστόσο, ο Φερνάντο Μοράις, βιογράφος και φίλος του Λούλα, επέμεινε ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος πηγαίνει στο γυμναστήριο, είναι σε άριστη φυσική και πνευματική κατάσταση. Και μάλιστα, δεν έχει καπνίσει ούτε ένα τσιγάρο από τότε που το έκοψε, όταν νίκησε τον καρκίνο του λάρυγγα πριν από σχεδόν 15 χρόνια.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε τηνΓεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα