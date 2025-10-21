Γαλλία: Αριστερός βουλευτής κρύβει το ακριβό ρολόι του πριν από συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι
Γαλλία: Αριστερός βουλευτής κρύβει το ακριβό ρολόι του πριν από συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι

Ο βουλευτής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων για την κίνηση να αφαιρέσει το πολυτελές ρολόι του πριν από συνέντευξή του, ενώ πολιτικοί και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγορούν για υποκρισία

Γαλλία: Αριστερός βουλευτής κρύβει το ακριβό ρολόι του πριν από συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι
Στη Γαλλία έχουν ξεσπάσει έντονες αντιδράσεις για βουλευτή του αριστερού κόμματος του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος κατηγορείται για υποκρισία μετά από ένα περιστατικό που καταγράφηκε στους διαδρόμους της Εθνοσυνέλευσης.

Ο Λουί Μπουαγιάρ, μέλος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» και γνωστός για τις σφοδρές του αντι-πλουτοκρατικές τοποθετήσεις, παραχώρησε την περασμένη Πέμπτη ζωντανή συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, την ώρα που οι βουλευτές προετοιμάζονταν να ψηφίσουν την πρόταση μομφής του κόμματός του κατά του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Στη συνέντευξή του, ο Μπουαγιάρ ανέφερε ότι «ο γαλλικός λαός αντιλαμβάνεται τη γελοιότητα μιας κατάστασης που διαρκεί υπερβολικά», προσθέτοντας ότι οι Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού δεν άντεξαν πολύ στην πρωθυπουργία, κάτι που θεωρεί ότι θα συμβεί και με τον Λεκορνί. Αναφέρθηκε επίσης στον νέο προϋπολογισμό, τον οποίο χαρακτήρισε ως παράδειγμα «κοινωνικής βίας», κάνοντας λόγο για αυξήσεις φόρων στους μαθητευόμενους, μειώσεις στα επιδόματα στέγασης και αύξηση της τιμής των φαρμάκων.

Ωστόσο, πριν από τη συνέντευξη, οι κάμερες κατέγραψαν μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο βουλευτής φαινόταν να βγάζει διακριτικά ένα πολυτελές ρολόι από τον καρπό του και να το βάζει στην τσέπη του, πριν εμφανιστεί ζωντανά στο τηλεοπτικό δίκτυο.



Η σκηνή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τον βουλευτή για υποκρισία και να τον κατηγορούν πως προσπαθεί να κρύψει τον πλούτο του.

Ακόμη, πολιτικοί αντίπαλοι του βουλευτή έσπευσαν να τον επικρίνουν, όπως ο ακροδεξιός Ζαν Μεσιχά, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Πριν επιτεθεί στους πλούσιους, ο Λουί Μπουαγιάρ προτιμά να βγάζει διακριτικά το πολυτελές ρολόι του. Αυτός ο κατακόκκινος φρύνος ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τον απλό λαό, αλλά ζει εις βάρος του 'Νικολά που πληρώνει'. Προδότες της Γαλλίας και της κοινωνίας».

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο βουλευτής Λουί Μπουαγιάρ ανάρτησε ένα βίντεο για να δώσει εξηγήσεις.

«Η ακροδεξιά σχολιάζει το ρολόι μου, ακόμα και ο πρόεδρος της Αργεντινής ασχολήθηκε μαζί μου. Ωστόσο, λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν έχω Rolex. Έχω ένα Tissot που κοστίζει 295 ευρώ. Μου το έκαναν δώρο οι φίλοι μου για τα 25α γενέθλιά μου. Για να μη χτυπάει όταν μιλάω στην τηλεόραση, συνήθως το βγάζω πριν βγω στον αέρα», είπε και κατηγόρησε τα ΜΜΕ που διαδίδουν παραπληροφόρηση σε βάρος του.


