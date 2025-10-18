Οι Σύροι πρόσφυγες πίσω από το δίκτυο που ρήμαζε τον ΕΦΚΑ – Η δικογραφία για την απάτη που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ

Εφτασαν στην Ελλάδα από τη Συρία για να ξεφύγουν από τη δίνη του πολέμου και μια δεκαετία αργότερα βρέθηκαν να κάνουν μεγάλη ζωή στην Αθήνα, με πολυτελή αυτοκίνητα, πρώτα τραπέζια και ακίνητα στο όνομά τους