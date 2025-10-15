Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Μεγάλες διαδηλώσεις στην Τυνησία ενάντια στην καταστροφή από τα εργοστάσια φωσφορικών
Το κύμα διαμαρτυριών ξεκίνησε όταν δεκάδες μαθητές εμφάνισαν αναπνευστική δυσχέρεια λόγω των τοξικών καπνών
Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν για άλλη μια ημέρα την Πέμπτη στους δρόμους του Γκαμπές της Τυνησίας, συμμετέχοντας σε μια ογκώδη πορεία, καθώς κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα για τη ρύπανση από την κρατική βιομηχανία φωσφορικού άλατος Chemical Group (CGT).
Οι διαδηλώσεις εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Καΐς Σάγεντ, που φοβάται ότι η αναταραχή θα εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση, που ήδη αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, χρειάζεται να εξισορροπήσει τα αιτήματα για δημόσια υγεία με την ανάγκη να συνεχιστεί η παραγωγή φωσφορικών, του πολυτιμότερου φυσικού πόρου της Τυνησίας.
Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Θέλουμε να ζήσουμε» και «Η Γκαμπές φωνάζει βοήθεια». Έκαναν πορεία προς το Τσατ Εσαλάμ, ένα προάστιο στα βόρεια της πόλης, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο χημικών. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα για να σκορπίσουν το πλήθος καθώς πλησίαζε στις εγκαταστάσεις.
Στην πρωτεύουσα, την Τύνιδα, επίσης συγκεντρώθηκε πλήθος σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους κατοίκους της Γκαμπές, οι οποίοι λένε ότι υποφέρουν με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα από αναπνευστικές παθήσεις, οστεοπόρωση και καρκίνους, λόγω των τοξικών αερίων που εκλύουν οι βιομηχανίες.
Το τελευταίο κύμα διαμαρτυριών ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα αφού δεκάδες μικροί μαθητές εμφάνισαν αναπνευστική δυσχέρεια λόγω των τοξικών καπνών από ένα εργοστάσιο που παράγει φωσφορικά οξέα και λιπάσματα.
Ο πρόεδρος Σάγεντ είπε αυτόν τον μήνα ότι η Γκαμπές υφίσταται «περιβαλλοντική δολοφονία» λόγω των εγκληματικών επιλογών της προηγούμενης κυβέρνησης. Ως ένα πρώτο βήμα ζήτησε από τα αρμόδια υπουργεία να συντηρήσουν τα εργοστάσια ώστε να σταματήσουν οι διαρροές.
Οι διαδηλωτές ωστόσο απορρίπτουν τις προσωρινές λύσεις και ζητούν το κλείσιμο και τη μετεγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων.
Τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα, στο Τσατ Εσαλάμ. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η θαλάσσια ζωή έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και οι ντόπιοι ψαράδες αναφέρουν ότι έχουν μειωθεί δραματικά τα αλιεύματα, που αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής.
