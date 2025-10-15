Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Βίντεο: Απόπειρα απαγωγής μαθήτριας στην Αγγλία, παράνομος μετανάστης συνελήφθη μετά από παρέμβαση περαστικών
Κάμερες ασφαλείας απεικονίζουν τον 27χρονο να πλησιάζει την έφηβη στο δρόμο και να την σέρνει - Πολίτες που περίμεναν στην στάση τον κυνήγησαν
Ένας παράνομος μετανάστης αποπειράθηκε να απαγάγει μια μαθήτρια από δρόμο του Σουίντον στην Αγγλία, πριν οι περαστικοί παρέμβουν και τον ακινητοποιήσουν.
Ο 27χρονος Αμπντουλμαγουάλ Ιμπραήμ από το Σουδάν επιτέθηκε στην 17χρονη τη στιγμή που επέστρεφε από τη δουλειά της. Κάμερες ασφαλείας απεικονίζουν τον 27χρονο να πλησιάζει την έφηβη στο δρόμο και να την σέρνει, σύμφωνα με την Daily Mail.
Πολίτες που περίμεναν σε στάση, είδαν την επίθεση και έσπευσαν να παρέμβουν, εμποδίζοντας την απαγωγή. Αφού έφυγε τρέχοντας, προσπάθησε να ακολουθήσει μια άλλη γυναίκα, αλλά αυτή κατάφερε να ξεφύγει. Στη συνέχεια, ακολούθησε μια τρίτη γυναίκα που είχε δει την απόπειρα απαγωγής, αλλά οι παρευρισκόμενοι τον σταμάτησαν ξανά. Ο 27χρονος τελικά έφυγε τρέχοντας, ενώ πολίτες τον κυνήγησαν και τον βιντεοσκόπησαν.
Η μητέρα της μαθήτριας κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και ο 27χρονος συνελήφθη. Αρχικά αρνήθηκε να συνεργαστεί με την αστυνομία, ωστόσο ομολόγησε πως αποπειράθηκε να απαγάγει την 17χρονη.
«Ήταν ένα τρομακτικό περιστατικό για το θύμα και θα ήθελα να την συγχαρώ για τη δύναμη που έδειξε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους πολίτες που βοήθησαν το θύμα και που πιθανώς εξασφάλισαν ότι το συμβάν δεν ήταν πολύ χειρότερο», δήλωσε αστυνόμος.
Ο 27χρονος από το Νταρφούρ, έφτασε παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2023, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun. Ένα μήνα αργότερα, ομολόγησε την ενοχή του για την άφιξή του στη χώρα «χωρίς έγκυρη άδεια εισόδου» και καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκιση.
Οδηγήθηκε στο δικαστήριο του Σουίντον και αρνήθηκε εκ νέου να συνεργαστεί με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καθυστερήσεις και να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον οκτώ ακροάσεις. Μάλιστα, αρνήθηκε να βγει από το κελί του για να παραστεί στο δικαστήριο.
Ο εισαγγελέας Ντέιλ Σιχάν: «Ο Αμπντουλμαγουάλ Ιμπραήμ Αντάμ επιτέθηκε σε μια έφηβη ενώ αυτή επέστρεφε στο σπίτι της, υποβάλλοντάς την σε μια οδυνηρή δοκιμασία αφού την άρπαξε από πίσω. Μέλη του κοινού σταμάτησαν για να βοηθήσουν το θύμα, κυνήγησαν τον Adam και τον κατέγραψαν σε βίντεο. Οι ενέργειές τους, μαζί με τα υποστηρικτικά στοιχεία, ήταν καθοριστικές για την καταδίκη του. Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών δεν θα γίνει ανεκτή και η Εισαγγελία δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι για τέτοια εγκλήματα θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».
Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην Daily Mail: «Όταν αλλοδαποί διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα στη χώρα μας, θα κάνουμε πάντα ό,τι είναι δυνατόν για να τους απελάσουμε. Η κυβέρνηση απέλασε σχεδόν 5.200 αλλοδαπούς παραβάτες κατά το πρώτο έτος της θητείας της, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».
