Πούτιν στη συνάντηση με τον αλ Σαράα: Οι σχέσεις Ρωσίας - Συρίας παραμένουν φιλικές εδώ και δεκαετίες
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Αχμέντ αλ Σαράα Ρωσία Συρία

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και για ισχυρότερους δεσμούς με την Δαμασκό

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σαράα είπε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Συρία θα σεβαστεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα από τότε που αντάρτες με επικεφαλής τον ίδιο ανέτρεψαν τον σύμμαχο της Μόσχας, τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον περασμένο χρόνο.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και για ισχυρότερους δεσμούς με την Δαμασκό, ενώ συνεχάρη τον αλ Σαρά για το γεγονός ότι νωρίτερα αυτό τον μήνα διενεργήθηκαν βουλευτικές εκλογές.

«Μεταξύ των χωρών μας έχουν αναπτυχθεί, εδώ και πολλές δεκαετίες, ξεχωριστές σχέσεις. Διατηρούμε διπλωματικούς δεσμούς για περισσότερο από 80 χρόνια – και μάλιστα αυτοί καθιερώθηκαν στις πιο δύσκολες εποχές για τη Ρωσία, για τη Σοβιετική Ένωση, το 1944» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

