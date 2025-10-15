Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Πούτιν στη συνάντηση με τον αλ Σαράα: Οι σχέσεις Ρωσίας - Συρίας παραμένουν φιλικές εδώ και δεκαετίες
Πούτιν στη συνάντηση με τον αλ Σαράα: Οι σχέσεις Ρωσίας - Συρίας παραμένουν φιλικές εδώ και δεκαετίες
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για επαφές μέσω των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών και για ισχυρότερους δεσμούς με την Δαμασκό
Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σαράα είπε σήμερα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Συρία θα σεβαστεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα από τότε που αντάρτες με επικεφαλής τον ίδιο ανέτρεψαν τον σύμμαχο της Μόσχας, τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, τον περασμένο χρόνο.
«Μεταξύ των χωρών μας έχουν αναπτυχθεί, εδώ και πολλές δεκαετίες, ξεχωριστές σχέσεις. Διατηρούμε διπλωματικούς δεσμούς για περισσότερο από 80 χρόνια – και μάλιστα αυτοί καθιερώθηκαν στις πιο δύσκολες εποχές για τη Ρωσία, για τη Σοβιετική Ένωση, το 1944» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.
NOW: Putin begins talks with Syrian President al-Sharaa in Moscow. pic.twitter.com/k8Rw7yRaXp— Clash Report (@clashreport) October 15, 2025
