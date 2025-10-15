Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Χέγκσεθ: Ισχυρός οπλισμός κατευθύνεται στην Ουκρανία μέσω ευρωπαϊκών αγορών
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι «ισχυρός οπλισμός» κατευθύνεται προς την Ουκρανία μέσα από τις αγορές ευρωπαϊκών χωρών σε αμερικανικά όπλα, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν σε αυτά περιλαμβάνονται και οι πύραυλοι Tomahawk.
Μιλώντας στις Βρυξέλλες, στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι «οι δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών χωρών θα μετατραπούν σύντομα σε πραγματικές δυνατότητες για την Ουκρανία». Με αυτόν τον τρόπο στήριξε τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου.
Οι αγορές όπλων γίνονται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Λίστα Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας» (PURL), η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτικό εξοπλισμό. Νέα κονδύλια αναμένεται να εγκριθούν από τις χώρες του ΝΑΤΟ μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το CNN.
Η Ουκρανία ζητά να συμπεριληφθούν και οι αμερικανικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, που θα της επέτρεπαν να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Η απόφαση, όμως, εξαρτάται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να θέσει το θέμα κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.
Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εγκρίνει την αποστολή των Tomahawk, καθώς η στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλάζει συχνά. Ωστόσο, το θέμα των πυραύλων δεν συζητήθηκε στις Βρυξέλλες. «Πρόκειται για διμερές ζήτημα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία» δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε.
Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ήδη δεσμευθεί να στείλουν περισσότερα drones στην Ουκρανία. Η Βρετανία ανακοίνωσε την αποστολή 100.000 drones, ενώ η Ολλανδία προσφέρει 90 εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή εγχώριων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Οι πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ, με πιο σοβαρό περιστατικό την κατάρριψη ρωσικών drones πάνω από την Πολωνία, έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ευρώπη. «Αν το ΝΑΤΟ απειληθεί, θα απαντήσουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιμάκωση του Πούτιν με τη δική μας δύναμη» δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, ανακοινώνοντας ότι τα βρετανικά αεροσκάφη θα συνεχίσουν τις περιπολίες στον πολωνικό εναέριο χώρο μέχρι το τέλος του έτους.
