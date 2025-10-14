Το Ισραήλ λέει ότι παρέλαβε τις σορούς 4 ομήρων - Μεταφέρθηκαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση
Η Χαμάς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι σοροί που απελευθέρωσε ήταν των Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Μπιπίν Τζόσι και του αξιωματικού των IDF, λοχαγού Ντάνιελ Πέρεζ
Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ αναφέρει ότι οι σοροί τεσσάρων ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς έχουν φτάσει στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (Abu Kabir), όπου οι παθολόγοι θα επαληθεύσουν την ταυτότητά τους και θα διενεργήσουν νεκροψίες για να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν τις συνθήκες του θανάτου τους.
«Τέσσερα φέρετρα με νεκρούς ομήρους συνοδεύονται αυτή τη στιγμή από τις δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της ISA καθ' οδόν προς το Ισραήλ, όπου θα μεταφερθούν στο Εθνικό Κέντρο Ιατροδικαστικής για τις διαδικασίες ταυτοποίησης», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, προτρέποντας το κοινό να ενεργήσει με ευαισθησία.
Πριν από τη διέλευση σε ισραηλινό έδαφος, θα τηρηθεί στρατιωτικό πρωτόκολλο στη Λωρίδα της Γάζας στη μνήμη τους. Κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου, στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα τυλίξουν τα φέρετρα των ομήρων με ισραηλινές σημαίες, θα τους χαιρετήσουν και θα απαγγείλουν ένα κεφάλαιο από το Βιβλίο των Ψαλμών.
«Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων», πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.
«Οι αστυνομικοί της Εγκληματολογικής Ταυτοποίησης και οι εθελοντές από την Οδοντιατρική Μονάδα Ταυτοποίησης της Αστυνομίας είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν την ταυτοποίηση μαζί με ιατρικές και εγκληματολογικές αρχές», αναφέρει από την πλευρά της η ισραηλινή αστυνομία..
Πριν από αυτό, η Χαμάς είχε συμφωνήσει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους , ζωντανούς και νεκρούς, στη Γάζα.
Σε απάντηση, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να αναστείλει αμέσως τη συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι να επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι.
«Η παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια πολύ σοβαρή αντίδραση από την κυβέρνηση και τους μεσολαβητές», αναφέρει ανακοίνωση του φόρουμ.
🟡 Four coffins of deceased hostages, escorted by IDF and ISA forces, crossed the border into the State of Israel a short while ago and are on their way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025
Four coffins of deceased hostages have been escorted by Israel Police forces to the National Center of Forensic Medicine in Abu Kabir, where the identification process will continue.— Israel Police (@israelpolice) October 13, 2025
Forensic Identification officers and volunteers from the Police Dental Identification Unit are… pic.twitter.com/W1EXWEH6Rw
Η Χαμάς λέει ότι θα επιστρέψει μόνο τέσσερις σορούς, αγνοώντας τη συμφωνία ΤραμπΝωρίτερα τη Δευτέρα, η Χαμάς δήλωσε ότι θα επιστρέψει τις σορούς των Μπιπίν Τζόσι, Γιόσι Σαραμπί, Γκάι Ιλούζ και Ντάνιελ Πέρετζ.
