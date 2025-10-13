Κίνα: Η τρομακτική στιγμή που αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο και εκτοξεύεται 4 μέτρα στον αέρα
Κίνα: Η τρομακτική στιγμή που αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο και εκτοξεύεται 4 μέτρα στον αέρα

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Κίνα: Η τρομακτική στιγμή που αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο και εκτοξεύεται 4 μέτρα στον αέρα
Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στις 7 Οκτωβρίου στην Κίνα, όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο εκτοξεύθηκε στον αέρα, φτάνοντας σε ύψος περίπου 4 μέτρων. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια κατάβασης του οχήματος σε κατηφόρα, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το όχημα απογειώθηκε κυριολεκτικά από το οδόστρωμα, περνώντας ελάχιστα εκατοστά μακριά από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, αποφεύγοντας τη μετωπική σύγκρουση την τελευταία στιγμή. Η ανεξέλεγκτη πορεία του κατέληξε σε σφοδρή πρόσκρουση σε διαφημιστική πινακίδα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

