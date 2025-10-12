Ισραήλ: Αυτοκτόνησε η μητέρα Ισραηλινού που είχε δολοφονηθεί από μέλη της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova
Η 56χρονη γυναίκα δεν άντεξε το ψυχολογικό φορτίο που σήκωνε για δύο χρόνια - Τις προηγούμενες μέρες είχε βάλει τέλος στη ζωή του κι ένας νεαρός, ο οποίος είχε επιζήσει από την επιδρομή της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova
«Από εκείνη τη σκοτεινή μέρα δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια», έγραψε ο γιος της, Άλεξ (Σάσα) Γκίλερ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Another tragedy. 🥀— Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025
Yelena Giler, 56, mother of Slava Giler who was murdered at a Nova party on October 7, took her own life on Thursday.
This is just two days after the second anniversary of her son's death.
May her memory be blessed.💔 pic.twitter.com/t321HuZaHA
Ο Σλάβα είχε ταφεί στο Καρμιέλ πριν από δύο χρόνια, και σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom, η Γελένα πρόκειται να ταφεί σήμερα δίπλα στον γιο της, στο νεκροταφείο της πόλης. Το κοινό έχει προσκληθεί να παρευρεθεί στην τελετή, να αποτίσει φόρο τιμής και να στηρίξει την οικογένεια.
Ο θάνατός της σημειώθηκε μία ημέρα πριν από την αυτοκτονία του Ρόεϊ Σάλεβ, ενός από τους επιζώντες του φεστιβάλ Nova, ο οποίος έδωσε επίσης τέλος στη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής.
Ο Σάλεβ, που είχε επιζήσει στο μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε αντίθεση με τη σύντροφό του, Μαπάλ Άνταμ, που είχε δολοφονηθεί εκείνη την ημέρα από τους τρομοκράτες της Χαμάς, βρέθηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, σε έξοδο αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Νετάνια στο κεντρικό Ισραήλ. Η τοπική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.
Ο Σάλεβ είχε τραυματιστεί στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, και, όπως είπαν οι φίλοι του, δεν κατάφερε ποτέ να συνέλθει από το τραύμα και την απώλεια της συντρόφου του. Η μητέρα του είχε αυτοκτονήσει λίγες ημέρες μετά τη σφαγή.
Another 10/7 survivor committed suicide today. My heart is shattered…— Ashira Solomon עשירה סולומון (@ashira_solomon) October 10, 2025
When this war ends, I hope healing starts.
May your memory be a blessing Roei Shalev💔 pic.twitter.com/ip9BdNH7aP
Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Σάλεβ ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει» και ζητούσε συγχώρεση. Οι φίλοι του και μέλη της κοινότητας του Nova άρχισαν να τον αναζητούν, όταν δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους.
“I’m sorry, I can’t bear this pain anymore. I want the suffering to end. I’m alive, but inside, everything is dead.”— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 11, 2025
Roei Shalev, a survivor of the Nova massacre, who lost his girlfriend and his best friend on October 7th and his mother shortly after, has tragically ended his… pic.twitter.com/FGQiFtEPRQ
Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν σε πρατήριο καυσίμων να γεμίζει ένα δοχείο με βενζίνη. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε να φλέγεται και, αφού οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, βρήκαν τη σορό του μέσα στο όχημα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.
Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες των θυμάτων της σφαγής του φεστιβάλ, εξέφρασε τη θλίψη της, δηλώνοντας ότι «σκύβει το κεφάλι με την καρδιά συντετριμμένη, στο βαθύτερο πένθος για τον άδικο χαμό του αγαπημένου μας φίλου Ρόεϊ Σάλεβ».
Η οργάνωση απηύθυνε επίσης έκκληση για συνεχή ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές επιπτώσεις στους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων. «Έχουμε υπομείνει τόσο πολύ πόνο αυτά τα δύο χρόνια και θα αντέξουμε και αυτή την αδιανόητη θλίψη μαζί. Πολλοί επιζώντες εξακολουθούν να βιώνουν αφόρητες στιγμές μετά τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ευαισθησία απέναντι στην ψυχική τους κατάσταση», αναφέρεται στη δήλωση.
