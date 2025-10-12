Ισραήλ: Αυτοκτόνησε η μητέρα Ισραηλινού που είχε δολοφονηθεί από μέλη της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova

Η 56χρονη γυναίκα δεν άντεξε το ψυχολογικό φορτίο που σήκωνε για δύο χρόνια - Τις προηγούμενες μέρες είχε βάλει τέλος στη ζωή του κι ένας νεαρός, ο οποίος είχε επιζήσει από την επιδρομή της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova