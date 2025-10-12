Ισραήλ: Αυτοκτόνησε η μητέρα Ισραηλινού που είχε δολοφονηθεί από μέλη της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova
Ισραήλ: Αυτοκτόνησε η μητέρα Ισραηλινού που είχε δολοφονηθεί από μέλη της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova

Η 56χρονη γυναίκα δεν άντεξε το ψυχολογικό φορτίο που σήκωνε για  δύο χρόνια - Τις προηγούμενες μέρες είχε βάλει τέλος στη ζωή του κι ένας νεαρός, ο οποίος είχε επιζήσει από την επιδρομή της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova

Ισραήλ: Αυτοκτόνησε η μητέρα Ισραηλινού που είχε δολοφονηθεί από μέλη της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova
Η 56χρονη Γελένα Γκίλερ, μητέρα του Σλάβα Γκίλερ που σκοτώθηκε στη σφαγή του μουσικού φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, δεν άντεξε το ψυχολογικό βάρος που σήκωνε όλο αυτό το διάστημα και έβαλε τέλος στη ζωή της την Πέμπτη, δύο ημέρες μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την τραγωδία, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Από εκείνη τη σκοτεινή μέρα δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια», έγραψε ο γιος της, Άλεξ (Σάσα) Γκίλερ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Σλάβα είχε ταφεί στο Καρμιέλ πριν από δύο χρόνια, και σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom, η Γελένα πρόκειται να ταφεί σήμερα δίπλα στον γιο της, στο νεκροταφείο της πόλης. Το κοινό έχει προσκληθεί να παρευρεθεί στην τελετή, να αποτίσει φόρο τιμής και να στηρίξει την οικογένεια.

Ο θάνατός της σημειώθηκε μία ημέρα πριν από την αυτοκτονία του Ρόεϊ Σάλεβ, ενός από τους επιζώντες του φεστιβάλ Nova, ο οποίος έδωσε επίσης τέλος στη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Σάλεβ, που είχε επιζήσει στο μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε αντίθεση με τη σύντροφό του, Μαπάλ Άνταμ, που είχε δολοφονηθεί εκείνη την ημέρα από τους τρομοκράτες της Χαμάς, βρέθηκε μέσα σε φλεγόμενο αυτοκίνητο, σε έξοδο αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Νετάνια στο κεντρικό Ισραήλ. Η τοπική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο Σάλεβ είχε τραυματιστεί στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ, και, όπως είπαν οι φίλοι του, δεν κατάφερε ποτέ να συνέλθει από το τραύμα και την απώλεια της συντρόφου του. Η μητέρα του είχε αυτοκτονήσει λίγες ημέρες μετά τη σφαγή.



Λίγο πριν τον θάνατό του, ο Σάλεβ ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «δεν μπορούσε να συνεχίσει» και ζητούσε συγχώρεση. Οι φίλοι του και μέλη της κοινότητας του Nova άρχισαν να τον αναζητούν, όταν δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους.



Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν σε πρατήριο καυσίμων να γεμίζει ένα δοχείο με βενζίνη. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε να φλέγεται και, αφού οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, βρήκαν τη σορό του μέσα στο όχημα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Η οργάνωση Nova Tribe Community, που εκπροσωπεί επιζώντες και οικογένειες των θυμάτων της σφαγής του φεστιβάλ, εξέφρασε τη θλίψη της, δηλώνοντας ότι «σκύβει το κεφάλι με την καρδιά συντετριμμένη, στο βαθύτερο πένθος για τον άδικο χαμό του αγαπημένου μας φίλου Ρόεϊ Σάλεβ».

Η οργάνωση απηύθυνε επίσης έκκληση για συνεχή ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψυχικές επιπτώσεις στους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων. «Έχουμε υπομείνει τόσο πολύ πόνο αυτά τα δύο χρόνια και θα αντέξουμε και αυτή την αδιανόητη θλίψη μαζί. Πολλοί επιζώντες εξακολουθούν να βιώνουν αφόρητες στιγμές μετά τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ευαισθησία απέναντι στην ψυχική τους κατάσταση», αναφέρεται στη δήλωση.


