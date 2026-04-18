Η Ίντερ αγκαλιά με τον τίτλο μετά το διπλό της Λάτσιο στην έδρα της Νάπολι, ισοπαλία σοκ στις καθυστερήσεις για την Τότεναμ, δείτε γκολ από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Η Λάτσιο νίκησε 2-0 στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και η Ίντερ είναι πλέον στο +12 από τη Νάπολι μόλις έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε - Η Μπράιτον σόκαρε στο 90'+3' (2-2) την Τότεναμ που πλησίασε κι άλλο τον... υποβιβασμό - Η Λειψία (3-1 στη Φρανκφούρτη) πιο κοντά στο Champions League
Πέρα από τη μάχη του τίλτου (Κυριακή 19/4, 18:30 το μεγάλο ντέρμπι Σίτι - Άρσεναλ) στην Premier League έχει ανάψει για τα καλά και η μάχη της παραμονής.
Η Λιντς με το επιβλητικό 3-0 επί της Γουλβς ξέφυγε στο +8 από την 18η θέση, εκεί όπου παρέμεινε η Τότεναμ καθώς οι Σπερς έβγαλαν και πάλι τα μάτια τους! Η ομάδα του Ντε Τζέρμπι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1 κόντρα στη Μπράιτον μέχρι το 90'+3' όταν ο Ρούτερ εκμεταλλευόμενος το τραγικό λάθος του Ντάνσο διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Κι αν αύριο Νότιγχαμ (εντός με Μπέρνλι) και Γουέστ Χαμ (εκτός με Πάλας) νικήσουν τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολα για τους περσινούς κατόχους τους Europa League.
Η... κατηφόρα της Νάπολι συνεχίζεται με τους παρτενοπέι να γνωρίζουν την εντός έδρας ήττα με 2-0 από την αδιάφορη βαθμολογικά Λάτσιο και έτσι η Ίντερ (είχε νικήσει το βράδυ της Παρασκευής με 3-0 την Κάλιαρι) ξέφυγε με 12 βαθμούς και ετοιμάζεται να πανηγυρίσει ένα ακόμη σκουντέτο. Τεράστιο τρίποντο που ισοδυναμεί με μισή παραμονή στη Serie A για την Πάρμα που με το γκολ του Ελφέζ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της Ουντινέζε.
Η Μπάγερν υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής τη Στουτγάρδη και αν δεν προκύψει κάποια έκπληξη θα πανηγυρίσει και μαθηματικά την κατάκτηση της φετινής Bundesliga. Οι Βαυαροί χρειάζονται μια απλή ισοπαλία καθώς η αλλοπρόσαλλη Ντόρτμουντ ηττήθηκε με 2-1 από τη Χόφενχαϊμ, που ελπίζει να προλάβει το τρένο της παραμονής. Χαμόγελα για Κουλιεράκη (2-1 η Βόλφσμπουργκ στην έδρα της Ουνιόν), Γιαννούλη (θρίαμβος με το ίδιο σκορ της Άουγκσμπουργκ στην έδρα της Λεβερκούζεν) όχι όμως και για τον Σάλιακα (1-1 η Ζαντκ Πάουλι με την Κολονία.
Premier League (33η)
Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0
Λιντς-Γουλβς 3-0 (18' Τζάστιν, 20' Οκαφόρ, 90'+ Κάλβερτ/Λιούιν)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2 (68' Οσούλα-32' Ταβερνίερ, 85' Τρουφέ)
Τότεναμ-Μπράιτον 2-2 (39' Πόρο, 77' Σίμονς - 45'+3 Μιτόμα, 90'+5 Ρούτερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 0-1 (43' Κούνια)
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 19/4
Έβερτον-Λίβερπουλ 19/4
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 19/4
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 19/4
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ 20/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Άρσεναλ 70
Μάντσεστερ Σίτι 64 -31αγ.
Μάντσεστερ Γ. 58 -33αγ.
Άστον Βίλα 55
Λίβερπουλ 52
Τσέλσι 48 -33αγ.
Μπρέντφορντ 48 -31αγ.
Μπόρνμουθ 48 -31αγ.
Μπράιτον 47 -33αγ.
Έβερτον 47
Σάντερλαντ 46
Φούλαμ 45 -31αγ.
Κρίσταλ Πάλας 42 -31αγ.
Νιούκαστλ 42 -31αγ.
Λιντς 39 -31αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 33
Γουέστ Χαμ 32
Τότεναμ 31 -33αγ.
Μπέρνλι 20
Γουλβς 17 -31αγ.
Serie A (33η)
Σασουόλο-Κόμο 2-1 (42' Βολπάτο, 44' Νζολά - 45'+2 Πας)
Ίντερ-Κάλιαρι 3-0 (52΄ Τιράμ, 56' Μπαρέλα, 90'+2 Ζιελίνσκι)
Ουντινέζε-Πάρμα 0-1 (51' Ελφέζ)
Νάπολι-Λάτσιο 0-2 (6΄ Καντσελιέρι, 57΄ Μπάσιτς)
Ρόμα-Αταλάντα 1-1 (45+1΄ Μάριο Ερμόσο-12΄ Κρστοβιτς)
Κρεμονέζε-Τορίνο 19/4
Βερόνα-Μίλαν 19/4
Πίζα-Τζένοα 19/4
Γιουβέντους-Μπολόνια 19/4
Λέτσε-Φιορεντίνα 20/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)
Ίντερ 78 -33αγ.
Νάπολι 66 -33αγ.
Μίλαν 63
Γιουβέντους 60
Κόμο 58 -33αγ.
Ρόμα 58 -33αγ.
Αταλάντα 54 -33αγ.
Μπολόνια 48
Λάτσιο 47 -33αγ.
Σασουόλο 45 -33αγ.
Ουντινέζε 43 -33αγ.
Τορίνο 39
Πάρμα 39 -33αγ.
Τζένοα 36
Φιορεντίνα 35
Κάλιαρι 33 -33αγ.
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27
Βερόνα 18
Πίζα 18
Bundesliga (30η)
Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία 1-1 (69' Μετς - 86' πέν. Βαλντσμιντ)
Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ 1-2 (12' Σικ-15', 90'+ Ρίντερ)
Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 3-1 (37', 57' Στάγκε, 90' Πουέρτας-41' Γκλάτζελ)
Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2 (82' Μπερκ-11' Βίμερ, 46' Πεϊτσίνοβιτς)
Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-1 (41' πεν., 90'+ Κράμαριτς-87' Γκιρασί)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία 1-3 (34' Λάρσον - 27' Ντιομάντ, 70' Νούσα, 81' Χάρντερ)
Φράιμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 19/4
Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 19/4
Γκλάντμπαχ-Μάιντς 19/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 76 -29αγ.
Ντόρτμουντ 64
Λειψία 59
Στουτγκάρδη 56 -29αγ.
Χοφενχάιμ 54
Λεβερκούζεν 53
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 42
Φράιμπουργκ 40 -29αγ.
Άουγκσμπουργκ 34
Μάιντς 33 -29αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Βέρντερ Βρέμης 31
Αμβούργο 31
Γκλάντμπαχ 30 -29αγ.
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 24
Χαϊντενχάιμ 19 -29αγ.
