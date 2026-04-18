Volleyleague ανδρών: Πρώτο βήμα τίτλου για τον Παναθηναϊκό, 3-1 τον ΠΑΟΚ, βίντεο
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών της Volleyleague και θέλει άλλες δύο νίκες για τον τίτλο - Ο 2ος τελικός την Κυριακή 26 Απριλίου στο Παλατάκι
Προβάδισμα στην μάχη για το πρωτάθλημα πήρε ο Παναθηναϊκός.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν στον πρώτο τελικό του ΠΑΟΚ με 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) και έκαναν το 1-0 στην σειρά που θυμίζουμε πως κρίνεται στις τρεις νίκες. Επόμενος τελικός την Κυριακή (26/4) στο Παλατάκι.
Ντέρμπι μετά το ξεκίνημα και 1-0 οι «πράσινοι»
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ξεκίνησε εξαιρετικά για τον Παναθηναϊκό παίρνοντας νωρίς μια διαφορά τεσσάρων πόντων (8-4, 9-5), με τον ΠΑΟΚ να αντιδρά και με άσους του Τόρρες να καταφέρνει όχι απλά να μειώσει, αλλά και να ισοφαρίσει σε 9-9. Από εκείνο το σημείο είχαμε ένα ντέρμπι με τους «πράσινους» να παίρνουν και πάλι διαφορά και τους «ασπρόμαυρους» να αντιδρούν. Έτσι φτάσαμε στο 21-20 όταν ένα 2-0 έβαλε ουσιαστικά τέλος στο σετ το οποίο πήρε η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου επικρατώντας με 25-22.
Μόνο ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο και άνετο 2-0
Στο δεύτερο σετ είχαμε μια κυριαρχία του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» πήραν από νωρίς μια μεγάλη διαφορά που έφτασε και τους 11 πόντους με τους «ασπρόμαυρους» στο διάστημα αυτό να μην μπορούν να αντιδράσουν. Μια διαφορά που κράτησαν ως το τέλος με τους γηπεδούχους να κάνουν το 2-0 επικρατώντας με 25-15 με το μπλοκ να ανεβαίνει κατακόρυφα και το σερβίς να είναι το ίδιο καλό όπως και στο πρώτο.
Απίστευτο ντέρμπι και 2-1 από ΠΑΟΚ
Το τρίτο σετ ήταν ίσως το καλύτερο όλου του πρωταθλήματος με τις δύο ομάδες να προσφέρουν φοβερό θέαμα. Οι «πράσινοι» πήραν και πάλι μια διαφορά τριών πόντων από νωρίς που μετά έγιναν 4 (14-10). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και προηγήθηκαν με 17-18 και μετά το 22-22 είδαμε ένα απίστευτο σετ. Οι «πράσινοι» με τους «ασπρόμαυρους» πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 33-33 με τον Ερνάντες να είναι ασταμάτητος. Στο σημείο εκείνο ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος έχασε επίθεση και ο Κόλεφ σταμάτησε τον Νίλσεν στο μπλοκ και έκανε το 33-35 μειώνοντας σε 2-1 για τον ΠΑΟΚ.
Περίπατος στο 4ο και 3-1
Το τέταρτο σετ ήταν ένας μονόλογος για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» βρήκαν τον τρόπο να σταματήσουν τον ασταμάτητο μέχρι εκείνη την στιγμή Ερνάντες και πιέζοντας στο σερβίς πήραν από νωρίς μια διαφορά την οποία και κράτησαν με χαρακτηριστική ευκολία κάνοντας δια περιπάτου το 25-16 και το 1-0 στις νίκες.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-4, 16-13, 21-19, 25-22
2ο σετ: 8-6, 16-10, 21-12, 25-15
3ο σετ: 8-5, 16-14, 21-19, 33-35
4ο σετ: 8-4, 16-9, 21-13, 25-16
Τα σετ: 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) σε 114΄.
*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσους, 60 επιθέσεις, 11 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων και οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 2 άσους, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 42 λάθη αντιπάλων.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (2/4επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 18 (16/23 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ.-10% άριστες), Νίλσεν 24 (17/37 επ., 4 άσοι, 3 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (7/8 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σπίριτο 6 (3 άσοι, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 14 (13/24 επ., 1 μπλοκ, 74% υπ.-35% άριστες) / Χανδρινός (λ, 36%υπ.-20% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Παπαλεξίου 2 (2/3 επ.), Ανδρεόπουλος 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Μανδηλάρης.
ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ.- 14% άριστες), Τόρες 9 (7/17 επ., 2 άσοι, 36% υπ.-09% άριστες), Κόλεφ 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ερνάντεζ 21 (20/41 επ., 1 μπλοκ), / Μιχελάκης (λ, 25% υπ.-08% άριστες), Καρασαββίδης, Μπόνιας, Μούχλιας 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ).
Πηγή: www.gazzetta.gr
