Εξετάζουμε νέες προτάσεις των ΗΠΑ, λέει το Ιράν: «Δεν θα κάνουμε κανέναν συμβιβασμό»
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Συνομιλίες ΗΠΑ

Εξετάζουμε νέες προτάσεις των ΗΠΑ, λέει το Ιράν: «Δεν θα κάνουμε κανέναν συμβιβασμό»

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είπε πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τους ναυτικούς πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί

Εξετάζουμε νέες προτάσεις των ΗΠΑ, λέει το Ιράν: «Δεν θα κάνουμε κανέναν συμβιβασμό»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το Ιράν έλαβε «νέες προτάσεις» των ΗΠΑ ενόψει συνομιλιών με στόχο τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έγινε σήμερα γνωστό από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που προσθέτει πως οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα κάνουν «κανέναν συμβιβασμό».

«Τις τελευταίες ημέρες, κατά τη διάρκεια της παρουσίας στην Τεχεράνη του διοικητή των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, που ενήργησε ως μεσολαβητής, οι Αμερικανοί παρουσίασαν νέες προτάσεις. Το Ιράν τις εξετάζει αυτή τη στιγμή και δεν έχει ακόμη απαντήσει», ανέφερε αυτό το όργανο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Νωρίτερα, το Ιράν είπε πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τους ναυτικούς πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ κλείνοντας το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Η Τεχεράνη επισήμανε πως απαντάει στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, αποκαλώντας τον παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, την ώρα που ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ προειδοποιεί πως το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς του.

Ναυτιλιακές πηγές είπαν πως τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά, ενώ επιχειρούσαν να διασχίσουν τον πορθμό. Στο Μουμπάι, μια ινδική κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Reuters πως η Ινδία κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ιράν, αφού ένα τάνκερ με σημαία Ινδίας που μετέφερε αργό πετρέλαιο δέχθηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης