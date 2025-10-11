Σκότωσαν σε ενέδρα στη φυλακή τον παιδόφιλο τραγουδιστή των Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς

Καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης τον Δεκέμβριο του 2013 με επιπλέον έξι χρόνια υπό όρους αφού παραδέχτηκε μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων