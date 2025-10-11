Σκότωσαν σε ενέδρα στη φυλακή τον παιδόφιλο τραγουδιστή των Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς
Καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης τον Δεκέμβριο του 2013 με επιπλέον έξι χρόνια υπό όρους αφού παραδέχτηκε μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων

Ο πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, Ίαν Γουάτκινς, πέθανε μετά από επίθεση στη φυλακή του Γουέικφιλντ, στο Δυτικό Γιορκσάιρ στην Αγγλία, το Σάββατο το πρωί, ενώ εξέτιε ποινή 29 ετών για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Σύμφωνα με τον Independent, η αστυνομία και οι παραϊατρικοί κλήθηκαν στη φυλακή κατηγορίας Α HMP Wakefield το Σάββατο το πρωί, μετά από αναφορές ότι ο γνωστός παιδεραστής έπεσε θύμα ενέδρας και τραυματίστηκε θανάσιμα με μαχαίρι.

Ο Γουάτκινς κηρύχθηκε νεκρός στο σημείο του συμβάντος και ξεκίνησε έρευνα για φόνο. Η φυλακή τέθηκε σε καθεστώς αποκλεισμού αμέσως μετά το συμβάν, πρόσθεσαν πηγές.

Ο 48χρονος καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης τον Δεκέμβριο του 2013 με επιπλέον έξι χρόνια υπό όρους, αφού παραδέχτηκε μια σειρά σεξουαλικών αδικημάτων – συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας βιασμού του μωρού μιας θαυμάστριας.

Είχε μαχαιρωθεί και στο παρελθόν σε ένα περιστατικό στην ίδια φυλακή το 2023, υποφέροντας από τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή του, αφού φέρεται να κρατήθηκε όμηρος από τρεις άλλους κρατούμενους για έξι ώρες.

