Μέση Ανατολή: Ο ηγέτης των Χούθι ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ισραήλ και σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο ηγέτης των Χούθι της Υεμένης, Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, διέταξε τους μαχητές της οργάνωσής του να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και πλοίων που συνδέονται με το εβραϊκό κράτος στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, στον απόηχο της υπογραφής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
Την πληροφορία μετέδωσε το αραβικό ειδησεογραφικό μέσο «Middle East Eye», επικαλούμενο πηγές από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παύση των επιθέσεων θα ισχύει όσο το Ισραήλ τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας, την οποία οι Χούθι δηλώνουν ότι θα παρακολουθούν στενά για την εφαρμογή της.
Τονίζεται, ωστόσο, ότι η οργάνωση θα συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστίνιους «με κάθε δυνατό τρόπο».
Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι της Υεμένης έχουν επανειλημμένα εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.