Μέση Ανατολή: Ο ηγέτης των Χούθι ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ισραήλ και σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Η παύση των επιθέσεων θα ισχύει όσο το Ισραήλ τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας, την οποία οι Χούθι δηλώνουν ότι θα παρακολουθούν στενά για την εφαρμογή της, σύμφωνα με το «Middle East Eye»