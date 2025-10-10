Πυρηνικά παιχνίδια από Πούτιν ενώ η συνθήκη START οδεύει στη λήξη της: Ετοιμάζουμε νέο όπλο, σύντομα θα το ανακοινώσουμε
Αν οι άλλες χώρες κάνουν πυρηνικές δοκιμές, θα κάνουμε κι εμείς, είπε ο Ρώσος πρόεδρος - Έχουμε προτείνει να τηρήσουμε εθελοντικά τη συνθήκη New START και μετά τη λήξη της, όμως δεν έχουμε λάβει απάντηση, πρόσθεσε
Στην τελική της φάση βρίσκεται η δοκιμή ενός νέου όπλου που έχει αναπτύξει η Μόσχα για να ενισχύσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις, ανέφερε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Η δήλωση του Ρώσου προέδρου έρχεται καθώς η συνθήκη New START μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, η οποία περιορίζει τα πυρηνικά όπλα, πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026 χωρίς να υπάρχει προοπτική ανανέωσης, ενώ οι εντάσεις με το ΝΑΤΟ κλιμακώνονται δραματικά εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και της εισβολής ρωσικών drones σε ευρωπαϊκές χώρες.
«Η τεχνολογική υπεροχή των συστημάτων πυρηνικής αποτροπής μας είναι ανώτερη από εκείνη οποιουδήποτε άλλου πυρηνικού κράτους», τόνισε ο Πούτιν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Και αναπτύσσουμε όλα αυτά τα συστήματα με πολύ ενεργό τρόπο».
Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος μιλούσε σε συνέντευξη Τύπου στο Τατζικιστάν, στο τέλος συνόδου κορυφής των πρώην σοβιετικών κρατών, πρόσθεσε: «Όσα ανέφερα τα προηγούμενα χρόνια προχωρούν – τα φέρνουμε στο στάδιο της τελειοποίησης».
Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της συνθήκης New START για έναν χρόνο μετά τη λήξη της. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανταποκριθεί θετικά, ωστόσο δεν υπάρχει προς το παρόν νέα συμφωνία για την επέκταση ή αντικατάστασή της.
Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι «μια μορφή κούρσας εξοπλισμών βρίσκεται πράγματι σε εξέλιξη» στον κόσμο και προειδοποίησε ότι «ορισμένες χώρες προετοιμάζονται για δοκιμές πυρηνικών όπλων».
«Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν καλά οι ειδικοί. Υπάρχει πάντα ο πειρασμός να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του καυσίμου μάχης που έχει αποθηκευτεί στους πυραύλους για πολλά, πολλά χρόνια», είπε ο Πούτιν, σύμφωνα με το TASS.
«Όλα προσομοιώνονται στους υπολογιστές και οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτό είναι επαρκές – ωστόσο κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν πραγματικές, πλήρους κλίμακας δοκιμές. Και σε ορισμένες χώρες, απ’ όσο γνωρίζουμε, το εξετάζουν αυτό και ήδη προετοιμάζονται».
Ο Πούτιν συνέχισε: «Γι’ αυτό είπα ότι αν αυτοί προχωρήσουν σε δοκιμές, θα το κάνουμε κι εμείς. Είναι αυτό καλό ή κακό; Από την άποψη της ασφάλειας – είναι καλό. Από την ευρύτερη σκοπιά, που αφορά την αποτροπή και τις ενέργειες με στόχο, αν όχι τη μείωση, τουλάχιστον τον περιορισμό της κούρσας των εξοπλισμών – πιθανότατα δεν είναι κακό».
Και κατέληξε: «Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε προτείνει την επέκταση της συνθήκης New START τουλάχιστον για έναν χρόνο. Ας το σκεφτούν όλοι».
Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι εάν ο Αμερικανός πρόεδρος συμφωνήσει να παράσχει πυραύλους κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία, η Ρωσία θα απαντήσει ενισχύοντας την αντιαεροπορική άμυνά της.
Επίσης, μετά την παραδοχή του χθες προς τον Αζέρο πρόεδρο Ιλχαμ Αλίγιεφ, ότι ρωσικοί πύραυλοι κατέρριψαν επιβατικό αεροσκάφος των Αερογραμμών του Αζερμπαϊτζάν τον Δεκέμβριο του 2004, και ότι η Ρωσία θα καταβάλει αποζημιώσεις σε όσους επλήγησαν, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν «θα γυρίσουν σελίδα».
