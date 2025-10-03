Economist: Ο Πούτιν τεστάρει τη Δύση και την ενότητά της - Πώς πρέπει να του απαντήσουν οι Σύμμαχοι

Οι τρεις στόχοι του Ρώσου προέδρου με την επιχείρηση «γκρίζα ζώνη» που διεξάγει κατά της Δύσης τους τελευταίες μήνες - Η απάντηση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, για να μην γίνουν κινήσεις τύπου Ουκρανίας και σε άλλες γειτονικές χώρες