Ισραήλ: Δημοσίευσε τη λίστα με τους 250 Παλαιστίνιους που θα αποφυλακιστούν

Τοδημοσίευσε την πλήρη λίστα με τουςκρατουμένους ασφαλείας που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και πρόκειται να αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων και την κατάπαυση του πυρός.Η λίστα, που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί της Παρασκευής, μία ημέρα μετά την έγκριση της συμφωνίας από το υπουργικό συμβούλιο, η οποία έχει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και στοχεύει στην επιστροφή των εναπομεινάντων ομήρων και στον οριστικό τερματισμό του πολέμου στηΑπό τους 250 κρατουμένους, 15 πρόκειται να απελευθερωθούν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, 100 στη Δυτική Όχθη, ενώ 135 αναμένεται να απελαθούν.Ορισμένες αλλαγές της τελευταίας στιγμής εγκρίθηκαν σήμερα το πρωί, μετά τη συμφωνία των διαπραγματευτών να αντικαταστήσουν 11 κρατουμένους που συνδέονται με τημε ισάριθμους κρατουμένους που συνδέονται με τη Χαμάς.Αν και η Χαμάς απαίτησε την απελευθέρωση του επιφανούς στελέχους της Φάταχ,ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης για τον σχεδιασμό φονικών τρομοκρατικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια τηςτο όνομά του δεν περιλαμβάνεται στη δημοσιευμένη λίστα.Ο ηγέτης του Λαϊκού Μετώπου, Άχμαντ Σααντάτ, καθώς και τα ανώτερα στελέχη της Χαμάς,και, επίσης δεν περιλαμβάνονται στους κρατουμένους που πρόκειται να αποφυλακιστούν, παρά τις πιέσεις που φέρεται να ασκήθηκαν από τους διαπραγματευτές της Χαμάς.Εκτός από τους κρατουμένους ασφαλείας, θα αποφυλακιστούν και 1.700 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που οδήγησε στον πόλεμο, αλλά δεν συμμετείχαν σε αυτήν. Οι κρατούμενοι αυτοί θα επιστρέψουν στη Λωρίδα της Γάζας ή θα εξοριστούν στο εξωτερικό.Η απελευθέρωση των κρατουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παρέλευση 72 ωρών, κατά τις οποίες θα πρέπει να έχουν αφεθεί ελεύθεροι όλοι οι όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί.Ανάμεσα στα ονόματα που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι και εκείνο του Ιγιάντ Αμπού αλ-Ρουμπ, διοικητή της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ στην περιοχή Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Ο αλ-Ρουμπ θεωρείται υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση σειράς τρομοκρατικών επιθέσεων, μεταξύ των οποίων μία επίθεση αυτοκτονίας στη Σαντμότ Μεχόλα τον Ιούνιο του 2003, μία στην Τελ Αβίβ τον Φεβρουάριο του 2004 και μία στη Χαντέρα το 2005. Συνολικά, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις τρεις επιθέσεις.Στους κρατουμένους που θα απελευθερωθούν περιλαμβάνεται και ο Μοχάμεντ Ζακάρνεχ, μέλος της Φάταχ, ο οποίος σχεδίασε την επίθεση του 2009 κατά την οποία δολοφονήθηκε ένας οδηγός ταξί, καθώς και ο Μοχάμεντ Αμπού αλ-Ρουμπ, που το 2017 πραγματοποίησε επίθεση με μαχαίρι, σκοτώνοντας τον Ρούβεν Σμέρλινγκ.Επιπλέον, θα αφεθεί ελεύθερος και ο Μαχμούντ Καουάσμεχ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Γκιλάντ Σαλίτ, απελάθηκε στη Γάζα και επανασυνελήφθη κατά τη διάρκεια του πολέμου το 2024.