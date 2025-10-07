Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Τραμπ εξακολουθεί να θέλει τη Γροιλανδία, προειδοποιεί η πρωθυπουργός της Δανίας
Ο Τραμπ εξακολουθεί να θέλει τη Γροιλανδία, προειδοποιεί η πρωθυπουργός της Δανίας
Οι 60.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο μιας αμερικανικής κατάκτησης, είπε η Μέτε Φρέντερικσεν
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί για την ώρα να έχει ξεχάσει τη Γροιλανδία, αλλά θα επιστρέψει, τόνισε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρέντερικσεν.
«Αυτή τη στιγμή φαίνεται μακρινό. Ίσως υπάρχει η αίσθηση ότι μπορούμε να αναπνεύσουμε με ανακούφιση», δήλωσε η Φρέντερικσεν κατά την έναρξη της συνεδρίασης του δανικού κοινοβουλίου. Ωστόσο, είπε: «πιστεύω ότι δεν μπορούμε».
Ο Τραμπ είχε προηγουμένως εμμονή με το νησί, ένα αυτόνομο δανικό έδαφος γεμάτο με τεράστια αποθέματα σπάνιων γαιών που παραμένουν ανεκμετάλλευτα και αρνήθηκε να αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων ή την άσκηση οικονομικής πίεσης για να το κατακτήσει.
Πάντως τους τελευταίους μήνες μοιάζει να το έχει ξεχάσει καθώς η προσοχή του φαίνεται να έχει στραφεί σε άλλα θέματα.
Αυτό είναι μόνο προσωρινό, δήλωσε η Φρέντερικσεν την Τρίτη και πρόσθεσε ότι οι 60.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο μιας αμερικανικής κατάκτησης.
«Φανταστείτε πώς είναι να ζεις σε έναν από τους μικρούς οικισμούς κατά μήκος της ακτής, όταν η ισχυρότερη υπερδύναμη του κόσμου μιλάει για σένα ως κάτι που μπορεί να αγοραστεί, ως κάτι που μπορεί να γίνει ιδιοκτησία, ως κάτι που πρέπει να αποκτηθεί», είπε η πρωθυπουργός.
«Ό,τι και να συμβεί, υποστηρίζουμε τη Γροιλανδία στην απόφαση για το μέλλον της. Και δεν θα απειληθούμε ή εκφοβιστούμε για να κάνουμε κάτι που είναι σαφώς λάθος», πρόσθεσε.
H Γροιλανδία έχει επιδιώξει να εμβαθύνει τους δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εταίρους ως προπύργιο ενάντια στην Ουάσινγκτον, αναφέρει το Politico.
«Αυτή τη στιγμή φαίνεται μακρινό. Ίσως υπάρχει η αίσθηση ότι μπορούμε να αναπνεύσουμε με ανακούφιση», δήλωσε η Φρέντερικσεν κατά την έναρξη της συνεδρίασης του δανικού κοινοβουλίου. Ωστόσο, είπε: «πιστεύω ότι δεν μπορούμε».
Ο Τραμπ είχε προηγουμένως εμμονή με το νησί, ένα αυτόνομο δανικό έδαφος γεμάτο με τεράστια αποθέματα σπάνιων γαιών που παραμένουν ανεκμετάλλευτα και αρνήθηκε να αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων ή την άσκηση οικονομικής πίεσης για να το κατακτήσει.
Πάντως τους τελευταίους μήνες μοιάζει να το έχει ξεχάσει καθώς η προσοχή του φαίνεται να έχει στραφεί σε άλλα θέματα.
Αυτό είναι μόνο προσωρινό, δήλωσε η Φρέντερικσεν την Τρίτη και πρόσθεσε ότι οι 60.000 κάτοικοι της Γροιλανδίας εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο μιας αμερικανικής κατάκτησης.
«Φανταστείτε πώς είναι να ζεις σε έναν από τους μικρούς οικισμούς κατά μήκος της ακτής, όταν η ισχυρότερη υπερδύναμη του κόσμου μιλάει για σένα ως κάτι που μπορεί να αγοραστεί, ως κάτι που μπορεί να γίνει ιδιοκτησία, ως κάτι που πρέπει να αποκτηθεί», είπε η πρωθυπουργός.
«Ό,τι και να συμβεί, υποστηρίζουμε τη Γροιλανδία στην απόφαση για το μέλλον της. Και δεν θα απειληθούμε ή εκφοβιστούμε για να κάνουμε κάτι που είναι σαφώς λάθος», πρόσθεσε.
H Γροιλανδία έχει επιδιώξει να εμβαθύνει τους δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εταίρους ως προπύργιο ενάντια στην Ουάσινγκτον, αναφέρει το Politico.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Γερμανίδας δημάρχου για την επίθεση με μαχαίρι, με χειροπέδες ο γιος της - «Τους άκουγα να ουρλιάζουν» λέει γείτονας
Τζον Μαρτίνης: Ο Ελληνοαμερικανός επιστήμονας της κβαντικής φυσικής που πήρε το Νόμπελ Φυσικής
Έκλεισε το βιβλιοπωλείο Επί Λέξει στην Ακαδημίας - Να διαβάζετε, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των ιδιοκτητών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα