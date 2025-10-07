Σε Τουρκία και Λίβανο το πρώτο ταξίδι του πάπα Λέοντα στο εξωτερικό

Ο Πάπας Λέων ΙΔ
θα ταξιδέψει στην Τουρκία
και τον Λίβανο
τον επόμενο μήνα, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό ως Πάπας, κάνοντας μια συμβολικά σημαντική χειρονομία προς τους Χριστιανούς
και τους Μουσουλμάνους
, σε ένα προσκύνημα σε δύο χώρες που ο Πάπας Φραγκίσκος
είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί.
Το Βατικανό ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Λέων θα επισκεφθεί την Τουρκία
από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου και τον Λίβανο
από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου. Η επίσκεψη στην Τουρκία θα περιλαμβάνει προσκύνημα στην Ιζνίκ για τον εορτασμό της 1700ης επετείου της Συνόδου της Νίκαιας, της πρώτης οικουμενικής συνόδου.
Η επέτειος αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων, και ο Φραγκίσκος είχε προγραμματίσει να την τιμήσει με το δικό του ταξίδι στην Τουρκία
τον Μάιο, κατόπιν πρόσκλησης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α'
, πνευματικού ηγέτη των Ορθόδοξων Χριστιανών σε όλο τον κόσμο.
Ο Φραγκίσκος απεβίωσε τον Απρίλιο, και ο Λέων δήλωσε από την αρχή της παποσύνης του ότι προτίθεται να ολοκληρώσει τα σχέδια του Φραγκίσκου.
Το ταξίδι θα δώσει στον πρώτο Αμερικανό πάπα της ιστορίας την ευκαιρία να μιλήσει σε γενικές γραμμές για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
και τη δυσχερή κατάσταση των χριστιανών εκεί.
Ο Λέων, όπως και ο προκάτοχός του Φραγκίσκος
, έχει επικαλεστεί συνεχώς την ειρήνη και τον διάλογο στη Μέση Ανατολή, ειδικά καθώς η ισραηλινή επίθεση συνεχίζεται στη Γάζα.
Ο τελευταίος πάπας που επισκέφθηκε τον Λίβανο ήταν ο Πάπας Βενέδικτος XVI τον Σεπτέμβριο του 2012, στο πλαίσιο του τελευταίου ταξιδιού του στο εξωτερικό ως πάπας.
Ο Φραγκίσκος, ο οποίος πέθανε στις 21 Απριλίου, επιθυμούσε από καιρό να επισκεφθεί τον Λίβανο, αλλά η πολιτική και οικονομική αστάθεια της χώρας τον εμπόδισε να πραγματοποιήσει την επίσκεψη αυτή όσο ζούσε.