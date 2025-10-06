Στο αεροπλάνο που φέρνει από το Ισραήλ τους 27 Έλληνες βρίσκεται και η Τούνμπεργκ - Θα προσγειωθεί στις 17:00 στην Αθήνα
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει ειδική πτήση από το ισραηλινό αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν για τον ασφαλή επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων ακτιβιστών
Η γνωστή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ θα βρίσκεται στο ίδιο αεροσκάφος με τους 27 Έλληνες συμμετέχοντες στη δράση της Global Sumud Flotilla, το οποίο θα επιστρέψει από το Ισραήλ στην Αθήνα, όπως ενημέρωσαν οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X.
«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναμένεται να αποφυλακιστεί και να φτάσει στην Ελλάδα», ανέφεραν οι ακτιβιστές σε ανάρτησή τους.
Σημειώνεται πως η πτήση για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων έχει ξεκινήσει από το αεροδρόμιο Eilat-Ramon και αναμένεται να προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 16:30 με 17:00.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet, το κόστος της πτήσης θα καλυφθεί από την Ελλάδα. Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τη Δευτέρα θα απελαθούν επίσης 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί ακτιβιστές που συμμετείχαν στη δράση.
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την επιχείρηση επαναπατρισμού, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του: «Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα αναχωρήσει ειδική πτήση από το κοντινό αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στην Αθήνα την ίδια ημέρα».
