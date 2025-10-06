Ανετράπη σκάφος στον Δούναβη: Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι κοντά στα σύνορα Σερβίας - Κροατίας
ΚΟΣΜΟΣ
Σερβία Δούναβης

Ανετράπη σκάφος στον Δούναβη: Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι κοντά στα σύνορα Σερβίας - Κροατίας

Στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 υπήκοοι της Κίνας

Ανετράπη σκάφος στον Δούναβη: Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι κοντά στα σύνορα Σερβίας - Κροατίας
Ένα σκάφος ανατράπηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής, στον Δούναβη κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στα σύνορα της Σερβίας με την Κροατία.

Στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 υπήκοοι της Κίνας, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, ανασύρθηκε ένα νεκρός από τα παγωμένα νερά του Δούναβη ενώ εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από τη Σερβία και την Κροατία αναζητούν άλλα τρία άτομα, τα οποία αγνοούνται.


Ειδήσεις σήμερα:

Πιθανότατα ανήλικος ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας

«Χειροδίκησε, με έσπρωξε και με έβριζε»: Η Τζίνα Αλιμόνου μιλά για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύντροφό της

Μόνιμα στην Αθήνα η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Τα παιδιά του ξεκίνησαν νηπιαγωγείο στο Κολλέγιο Αθηνών

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης