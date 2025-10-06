Ανετράπη σκάφος στον Δούναβη: Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι κοντά στα σύνορα Σερβίας - Κροατίας
Ανετράπη σκάφος στον Δούναβη: Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι κοντά στα σύνορα Σερβίας - Κροατίας
Στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 υπήκοοι της Κίνας
Ένα σκάφος ανατράπηκε, αργά το βράδυ της Κυριακής, στον Δούναβη κοντά στην πόλη Μπάτσκα Παλάνκα, στα σύνορα της Σερβίας με την Κροατία.
Στο σκάφος επέβαιναν ο Σέρβος χειριστής και 10 υπήκοοι της Κίνας, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).
Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, ανασύρθηκε ένα νεκρός από τα παγωμένα νερά του Δούναβη ενώ εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης από τη Σερβία και την Κροατία αναζητούν άλλα τρία άτομα, τα οποία αγνοούνται.
