Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 32 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 32 ουκρανικά drones, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA που επικαλείται στοιχεία του υπουργείου Άμυνας. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντασης, καθώς και οι δύο πλευρές καταγράφουν καθημερινές επιθέσεις με drones, πυραύλους και αεροπορικά μέσα.Η δήλωση του υπουργείου Άμυνας - η οποία προς το παρόν δεν έχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από διεθνή μέσα ή ουκρανικές πηγές - υποστηρίζει ότι η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ότι οι στόχοι ήταν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιχειρούσαν επιθετικές ενέργειες.