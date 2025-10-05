Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 32 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Drones

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 32 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μέσω RIA, αναφέρει πως αποτράπηκε σημαντικό πλήγμα από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 32 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 32 ουκρανικά drones, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA που επικαλείται στοιχεία του υπουργείου Άμυνας. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντασης, καθώς και οι δύο πλευρές καταγράφουν καθημερινές επιθέσεις με drones, πυραύλους και αεροπορικά μέσα.

Η δήλωση του υπουργείου Άμυνας - η οποία προς το παρόν δεν έχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από διεθνή μέσα ή ουκρανικές πηγές - υποστηρίζει ότι η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ότι οι στόχοι ήταν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιχειρούσαν επιθετικές ενέργειες.

Ειδήσεις σήμερα:

«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη

Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο

Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης