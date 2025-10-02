Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Βόρεια Καρολίνα: Η στιγμή που σπίτια καταρρέουν από τα κύματα του Ατλαντικού
Τα πέντε από τα - ακατοίκητα - σπίτια κατέρρευσαν την Τρίτη στην περιοχή Χατέρας μέσα σε διάστημα 45 λεπτών
Τη στιγμή που έξι σπίτια στη Βόρεια Καρολίνα κατέρρευσαν μετά το «σφυροκόπημα» από τα κύματα του Ατλαντικού Ωκεανού έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας.
Σύμφωνα με την Washington Post οι εικόνες αυτές θεωρούνται συνηθισμένες κατά μήκος των ακτών της πολιτείας που μαστίζονται από τη διάβρωση.
Τα πέντε από τα - ακατοίκητα - σπίτια κατέρρευσαν την Τρίτη στην περιοχή Χατέρας μέσα σε διάστημα 45 λεπτών, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξουν τραυματίες, για να ακολουθήσει ένα έκτο λίγες ώρες αργότερα.
Οι αρχές της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων προέτρεψαν τους επισκέπτες της περιοχής να μείνουν μακριά από τα ερείπια των σπιτιών και να είναι προσεκτικοί «λόγω της παρουσίας δυνητικά επικίνδυνων συντριμμιών» στην παραλία και στα κύματα.
Ενδεικτική της κατάστασης καταμέτρηση σε σημαδούρα που έδειξε ότι το ύψος των κυμάτων ανατολικά της περιοχής αυτής ξεπέρασε τα 4,5 μέτρα.
Τα κύματα που έφτασαν στην ακτή της Βόρειας Καρολίνας την Τρίτη ήταν ιδιαίτερα ισχυρά, με περίοδο 15 δευτερολέπτων, που αναφέρεται στο χρόνο μεταξύ των κορυφών των κυμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η περίοδος, τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρουν τα κύματα.
Six more houses in the Outer Banks have collapsed as Hurricanes Humberto and Imelda rumbled in the Atlantic.— The Washington Post (@washingtonpost) October 2, 2025
All were unoccupied. https://t.co/M41W36YSDD pic.twitter.com/v4OPBFNkXB
Οι αρχές της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων προέτρεψαν τους επισκέπτες της περιοχής να μείνουν μακριά από τα ερείπια των σπιτιών και να είναι προσεκτικοί «λόγω της παρουσίας δυνητικά επικίνδυνων συντριμμιών» στην παραλία και στα κύματα.
Ενδεικτική της κατάστασης καταμέτρηση σε σημαδούρα που έδειξε ότι το ύψος των κυμάτων ανατολικά της περιοχής αυτής ξεπέρασε τα 4,5 μέτρα.
Τα κύματα που έφτασαν στην ακτή της Βόρειας Καρολίνας την Τρίτη ήταν ιδιαίτερα ισχυρά, με περίοδο 15 δευτερολέπτων, που αναφέρεται στο χρόνο μεταξύ των κορυφών των κυμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η περίοδος, τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρουν τα κύματα.
