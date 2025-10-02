Βόρεια Καρολίνα: Η στιγμή που σπίτια καταρρέουν από τα κύματα του Ατλαντικού
ΚΟΣΜΟΣ
Σπίτια Βόρεια Καρολίνα Ατλαντικός Ωκεανός Κύματα

Βόρεια Καρολίνα: Η στιγμή που σπίτια καταρρέουν από τα κύματα του Ατλαντικού

Τα πέντε από τα - ακατοίκητα - σπίτια κατέρρευσαν την Τρίτη στην περιοχή Χατέρας μέσα σε διάστημα 45 λεπτών

Βόρεια Καρολίνα: Η στιγμή που σπίτια καταρρέουν από τα κύματα του Ατλαντικού
Γιώργος Χρήστου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στιγμή που έξι σπίτια στη Βόρεια Καρολίνα κατέρρευσαν μετά το «σφυροκόπημα» από τα κύματα του Ατλαντικού Ωκεανού έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Washington Post οι εικόνες αυτές θεωρούνται συνηθισμένες κατά μήκος των ακτών της πολιτείας που μαστίζονται από τη διάβρωση.

Τα πέντε από τα - ακατοίκητα - σπίτια κατέρρευσαν την Τρίτη στην περιοχή Χατέρας μέσα σε διάστημα 45 λεπτών, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξουν τραυματίες, για να ακολουθήσει ένα έκτο λίγες ώρες αργότερα.



Οι αρχές της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων προέτρεψαν τους επισκέπτες της περιοχής να μείνουν μακριά από τα ερείπια των σπιτιών και να είναι προσεκτικοί «λόγω της παρουσίας δυνητικά επικίνδυνων συντριμμιών» στην παραλία και στα κύματα.

Ενδεικτική της κατάστασης καταμέτρηση σε σημαδούρα που έδειξε ότι το ύψος των κυμάτων ανατολικά της περιοχής αυτής ξεπέρασε τα 4,5 μέτρα.

Τα κύματα που έφτασαν στην ακτή της Βόρειας Καρολίνας την Τρίτη ήταν ιδιαίτερα ισχυρά, με περίοδο 15 δευτερολέπτων, που αναφέρεται στο χρόνο μεταξύ των κορυφών των κυμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η περίοδος, τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρουν τα κύματα.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός κάνει ρεσάλτο στο ελληνικό «Οξυγόνο» - Αναχαιτίστηκαν άλλα 18 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

Η καταγγελία που «ξήλωσε» το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ - Τι είπε στο τηλέφωνο ο άγνωστος

Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή - Η ιστορία του χαρισματικού performer
Γιώργος Χρήστου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης