Βόρεια Μακεδονία: «Καμπανάκι» για το δημογραφικό από τον Μίτσκοσκι – Κάτω από 1 εκατομμύρια κάτοικοι σε 20 χρόνια
Το 2024 στη Βόρεια Μακεδονία καταγράφηκαν περίπου 16.000 γεννήσεις – Κίνδυνος για κατάρρευση των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ταμείων υγείας
Την έντονη ανησυχία του για τις δημογραφικές προοπτικές της χώρας εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι, που προειδοποίησε ότι μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, ο πληθυσμός θα μπορούσε να συρρικνωθεί σε κάτω από 1 εκατομμύριο, γεγονός που θα οδηγήσει στην κατάρρευση των συστημάτων συνταξιοδότησης και κοινωνικής ασφάλισης.
Κατά την παρουσίαση του πενταετούς προγράμματος συνεργασίας της κυβέρνησης με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), ο Μίτσκοσκι τόνισε ότι η χώρα βιώνει μία παρατεταμένη δημογραφική κρίση, η οποία διαρκεί περισσότερα από 70 χρόνια, με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται συνεχώς.
«Το 1950, υπήρχαν πάνω από 50.000 νεογέννητα στη χώρα. Το 2024, έχουμε μόνο περίπου 16.000. Αυτή η μείωση οφείλεται σε δύο κύριους λόγους: τη μετανάστευση των νέων και την υπογεννητικότητα» επεσήμανε ο Χρ. Μίτσκοσκι.
Ο ίδιος υπογράμμισε πως η κυβέρνησή του έχει πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης και ήδη εργάζεται σε διάφορους τομείς, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση των μισθών και η ενίσχυση των ευκαιριών για τους νέους.
Παρόλο που, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2021, ο πληθυσμός της χώρας ανερχόταν σε κάτι περισσότερο από 1,8 εκατομμύριο άτομα, ο Μίτσκοσκι σημείωσε πως ο πραγματικός αριθμός σήμερα δεν ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Με περισσότερους από 700.000 εργαζομένους και περίπου 350.000 συνταξιούχους, η μελλοντική εικόνα προκαλεί προβληματισμό.
«Σε 20 χρόνια, φοβάμαι ότι θα είμαστε μία χώρα με λιγότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Τότε, θα έχουμε έναν εργαζόμενο για κάθε έναν συνταξιούχο. Αυτό σημαίνει κατάρρευση των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ταμείων υγείας» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον Χρ. Μίτσκοσκι, η δημιουργία οικογενειών με περισσότερα παιδιά πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους στη χώρα.
«Ας με αποκαλούν συντηρητικό ή οπισθοδρομικό, δεν με ενδιαφέρει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα: οι μεγάλες οικογένειες. Είναι μάταιο να χτίζουμε νηπιαγωγεία και σχολεία αν δεν υπάρχουν παιδιά. Είναι μάταιο να κατασκευάζουμε αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους αν δεν υπάρχει κανείς να τους χρησιμοποιήσει», σημείωσε.
Η τελευταία απογραφή πληθυσμού στη Βόρεια Μακεδονία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2021 και σύμφωνα με τα στοιχεία της ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 1.836.713 άτομα, σημειώνοντας μείωση περίπου 10% σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή του 2002, που αποτελεί ένα ακόμα σημάδι της έντονης δημογραφικής πίεσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
«Σε 20 χρόνια θα έχουμε έναν εργαζόμενο για κάθε έναν συνταξιούχο»
Προτεραιότητα οι μεγάλες οικογένειες
