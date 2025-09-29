Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων το φθινόπωρο

Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός διαβεβαιώνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης αλλά εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες στη Ρωσία