Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στρατολόγηση 133.000 νεοσύλλεκτων το φθινόπωρο
Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός διαβεβαιώνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης αλλά εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες στη Ρωσία
Η φθινοπωρινή εκστρατεία κατάταξης στον ρωσικό στρατό έχει ως στόχο να στρατολογηθούν περίπου 135.000 νέοι άνδρες ηλικίας από 18 έως 30 ετών, σύμφωνα με το διάταγμα που υπέγραψε σήμερα Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Οι στρατιώτες θα πρέπει να παρουσιαστούν από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για να υπηρετήσουν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία τους, διάρκειας ενός έτους. Κάθε χρόνο στη Ρωσία διενεργούνται δύο τέτοιες εκστρατείες στρατολόγησης, την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο ρωσικός στρατός διαβεβαιώνει ότι οι νεοσύλλεκτοι δεν αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων και εκτελούν μόνο βοηθητικές εργασίες στη Ρωσία.
Η εαρινή εκστρατεία είχε ως στόχο τη στρατολόγηση 160.000 ανδρών και αυτή του φθινοπώρου 133.000.
Αυτοί οι νεοσύλλεκτοι δεν έχουν σχέση με τους περισσότερους από 300.000 εφέδρους που στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία από το φθινόπωρο του 2022 και οι οποίοι είχαν ήδη υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία τους στον ρωσικό στρατό.
Η ανάπτυξη νεοσύλλεκτων στο μέτωπο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη Ρωσία, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο της Τσετσενίας (1994-1996), όπου νέοι άνδρες που υπηρετούσαν τη θητεία τους στάλθηκαν να πολεμήσουν και τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στις μάχες, προκαλώντας αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας. Ωστόσο, στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν αναφερθεί κατ’ επανάληψη περιπτώσεις νεοσύλλεκτων που βρέθηκαν στο πεδίο της μάχης.
Τον Αύγουστο του 2024 το Κίεβο ανέφερε ότι αιχμαλώτισε νεοσύλλεκτους, όταν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία. Το 2023 η Ρωσία ενέκρινε νέο νόμο που διευρύνει τα ηλικιακά όρια στρατολόγησης, από τα 27 στα 30 έτη.
