Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Αμπάς στη ΓΣ του ΟΗΕ: Καταδικάζουμε όσα έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, αυτά δεν αντιπροσωπεύουν τους Παλαιστίνιους
Αμπάς στη ΓΣ του ΟΗΕ: Καταδικάζουμε όσα έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, αυτά δεν αντιπροσωπεύουν τους Παλαιστίνιους
Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της Λωρίδας, χωρίς τη Χαμάς, είπε ο Αμπάς - Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην ολοκλήρωση δύο ετών από την «γενοκτονία, την καταστροφή και τον λιμό» που προκάλεσε το Ισραήλ στη Γάζα, ενώ καταδίκασε για άλλη μια φορά τις επιθέσεις της Χαμάς κατά των Ισραηλινών.
Ο Μαχμούντ Αμπάς άρχισε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας πως κάνει την παρέμβασή του την παραμονή της δεύτερης επετείου από την εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια πράξη γενοκτονίας που οδήγησε σε καταστροφή και λιμό. Παράλληλα, επανέλαβε την καταδίκη του για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες Ισραηλινούς.
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ανέφερε πως είναι έτοιμος να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της Λωρίδας, χωρίς τη Χαμάς,λ προσθέτοντας ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει τον θάνατο και τον τραυματισμό περίπου 220.000 Παλαιστινίων, με την πλειονότητα αυτών να είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, επικαλούμενος στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, το οποίο δεν διαχωρίζει τους αμάχους από τους μαχητές.
Ο Αμπάς τόνισε την ανησυχία του για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, με πιο πρόσφατη την έγκριση του έργου εποικισμού E1, το οποίο, όπως είπε, έχει στόχο να εμποδίσει τις προσπάθειες δημιουργίας ενός βιώσιμου και συνεχόμενου παλαιστινιακού κράτους. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη βία από τους Ισραηλινούς εποίκους, που, σύμφωνα με τον ίδιο, «καίνε σπίτια και χωράφια, ξεριζώνουν δέντρα, επιτίθενται σε χωριά και αθώους Παλαιστίνιους πολίτες, τους οποίους σκοτώνουν σε κοινή θέα κάτω από την προστασία του ισραηλινού στρατού κατοχής».
Αναφορικά με την επίθεση της Χαμάς, ο Αμπάς δήλωσε: «Παρά τα όσα έχει υποφέρει ο λαός μας, καταδικάζουμε ό,τι έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Αυτές οι ενέργειες, που στόχευσαν Ισραηλινούς πολίτες και τους πήραν ως ομήρους, δεν εκπροσωπούν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε τον δίκαιο αγώνα του για ελευθερία και ανεξαρτησία».
Ο Αμπάς έκλεισε την ομιλία του υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, καθώς συνεχίζεται η πάλη για την ελευθερία και την ανεξαρτησία.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ο Μαχμούντ Αμπάς άρχισε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας πως κάνει την παρέμβασή του την παραμονή της δεύτερης επετείου από την εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια πράξη γενοκτονίας που οδήγησε σε καταστροφή και λιμό. Παράλληλα, επανέλαβε την καταδίκη του για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες Ισραηλινούς.
BREAKING: Palestinian President Mahmoud Abbas, in his speech to the UN today: “We reject what Hamas did on October 7th in targeting Israeli civilians and taking them hostage. These actions do not represent the Palestinian people.” pic.twitter.com/NVQJUcav53— Ihab Hassan (@IhabHassane) September 25, 2025
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ανέφερε πως είναι έτοιμος να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της Λωρίδας, χωρίς τη Χαμάς,λ προσθέτοντας ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει τον θάνατο και τον τραυματισμό περίπου 220.000 Παλαιστινίων, με την πλειονότητα αυτών να είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, επικαλούμενος στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, το οποίο δεν διαχωρίζει τους αμάχους από τους μαχητές.
Ο Αμπάς τόνισε την ανησυχία του για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη, με πιο πρόσφατη την έγκριση του έργου εποικισμού E1, το οποίο, όπως είπε, έχει στόχο να εμποδίσει τις προσπάθειες δημιουργίας ενός βιώσιμου και συνεχόμενου παλαιστινιακού κράτους. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη βία από τους Ισραηλινούς εποίκους, που, σύμφωνα με τον ίδιο, «καίνε σπίτια και χωράφια, ξεριζώνουν δέντρα, επιτίθενται σε χωριά και αθώους Παλαιστίνιους πολίτες, τους οποίους σκοτώνουν σε κοινή θέα κάτω από την προστασία του ισραηλινού στρατού κατοχής».
Αναφορικά με την επίθεση της Χαμάς, ο Αμπάς δήλωσε: «Παρά τα όσα έχει υποφέρει ο λαός μας, καταδικάζουμε ό,τι έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Αυτές οι ενέργειες, που στόχευσαν Ισραηλινούς πολίτες και τους πήραν ως ομήρους, δεν εκπροσωπούν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε τον δίκαιο αγώνα του για ελευθερία και ανεξαρτησία».
Ο Αμπάς έκλεισε την ομιλία του υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, καθώς συνεχίζεται η πάλη για την ελευθερία και την ανεξαρτησία.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα