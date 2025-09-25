Αμπάς στη ΓΣ του ΟΗΕ: Καταδικάζουμε όσα έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, αυτά δεν αντιπροσωπεύουν τους Παλαιστίνιους

να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της Λωρίδας, χωρίς τη Χαμάς,λ προσθέτοντας

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής,, μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση του, αναφερόμενος στην ολοκλήρωση δύο ετών από την «, την καταστροφή και τον λιμό» που προκάλεσε τοστη, ενώ καταδίκασε για άλλη μια φορά τις επιθέσεις τηςκατά των Ισραηλινών.Ο Μαχμούντάρχισε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας πως κάνει την παρέμβασή του την παραμονή της δεύτερης επετείου από την εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια πράξη γενοκτονίας που οδήγησε σε καταστροφή και λιμό. Παράλληλα, επανέλαβε την καταδίκη του για τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες Ισραηλινούς.Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ανέφερε πως είναι έτοιμοςότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει τον θάνατο και τον τραυματισμό περίπου 220.000 Παλαιστινίων, με την πλειονότητα αυτών να είναι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, επικαλούμενος στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, το οποίο δεν διαχωρίζει τους αμάχους από τους μαχητές.Ο Αμπάς τόνισε την ανησυχία του για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στη, με πιο πρόσφατη την έγκριση του έργου εποικισμού E1, το οποίο, όπως είπε, έχει στόχο να εμποδίσει τις προσπάθειες δημιουργίας ενός βιώσιμου και συνεχόμενου παλαιστινιακού κράτους. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη βία από τους Ισραηλινούς εποίκους, που, σύμφωνα με τον ίδιο, «καίνε σπίτια και χωράφια, ξεριζώνουν δέντρα, επιτίθενται σε χωριά και αθώους Παλαιστίνιους πολίτες, τους οποίους σκοτώνουν σε κοινή θέα κάτω από την προστασία του ισραηλινού στρατού κατοχής».Αναφορικά με την επίθεση της Χαμάς, ο Αμπάς δήλωσε: «Παρά τα όσα έχει υποφέρει ο λαός μας, καταδικάζουμε ό,τι έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Αυτές οι ενέργειες, που στόχευσαν Ισραηλινούς πολίτες και τους πήραν ως ομήρους, δεν εκπροσωπούν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε τον δίκαιο αγώνα του για ελευθερία και ανεξαρτησία».Ο Αμπάς έκλεισε την ομιλία του υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, καθώς συνεχίζεται η πάλη για την ελευθερία και την ανεξαρτησία.