Καθηγητής εξηγεί γιατί δεν υπάρχει όφελος στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο - «4'' ανά χιλιόμετρο»
Καθηγητής εξηγεί γιατί δεν υπάρχει όφελος στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο - «4'' ανά χιλιόμετρο»
H παράνομη αύξηση της ταχύτητας σε έναν αυτοκινητόδρομο αποφέρει μόνο λίγα δευτερόλεπτα «κέρδους» ανά χιλιόμετρο
Ένα σύντομο βίντεο στο TikTok αρκεί για να καταρρίψει έναν από τους πιο συνηθισμένους μύθους των αυτοκινητόδρομων. Ο καθηγητής μαθηματικών, Χοσέ Άνχελ Μούρθια, εξηγεί γιατί η οδήγηση με 140 χλμ./ώρα, αντί για το επιτρεπόμενο όριο των 120, προσφέρει ελάχιστο όφελος σε χρόνο, αλλά αυξάνει κατακόρυφα άλλους κινδύνους.
Στην ανάλυσή του, ο Μούρθια υπογραμμίζει ότι η εξοικονόμηση λεπτών γίνεται ουσιαστική μόνο όταν η ταχύτητα διπλασιάζεται. «Αν πάω από 20 σε 40 χλμ./ώρα, ο χρόνος διαδρομής μειώνεται στο μισό.
Όμως από τα 120 στα 140, η διαφορά είναι μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο», επισημαίνει, εξηγώντας την αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα και τον χρόνο που απαιτείται για να διανυθεί μια απόσταση.
Με απλά λόγια, όπως υποστηρίζει, η παράνομη αύξηση της ταχύτητας σε έναν αυτοκινητόδρομο αποφέρει μόνο λίγα δευτερόλεπτα «κέρδους» ανά χιλιόμετρο, ενώ εκθέτει τον οδηγό στον κίνδυνο προστίμων και ατυχήματος.
Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Τροχαίας της Ισπανίας, η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί την τρίτη συχνότερη αιτία θανατηφόρων τροχαίων. Το 2023, καταγράφηκαν 211 δυστυχήματα στα οποία η ταχύτητα ήταν καθοριστικός παράγοντας.
Το μήνυμα του καθηγητή είναι ξεκάθαρο: λιγότερα δευτερόλεπτα στον δρόμο δεν αξίζουν τον κίνδυνο, ούτε καν το πρόστιμο.
